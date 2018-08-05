video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 03:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مدير أمن الجيزة يقود حملة لضبط الخارجين عن القانون فى الدقى والعجوزة

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:34 م
مدير أمن الجيزة يقود حملة لضبط الخارجين عن القانون فى الدقى والعجوزة اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

قاد اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، اليوم، الأحد، حملة أمنية استهدفت ضبط الخارجين عن القانون بالدقى والعجوزة.

وشارك فى الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وعددا من القيادات الأمنية، والمقدم هانى الحسينى رئيس مباحث الدقى، والمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، حيث تم استهداف السيارات والدراجات البخارية المخالفة، بالإضافة إلى ضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، وإزالة الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين، وإخطار النيابات المختصة للتحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 27 قضية مخدرات وسلاح نارى فى حملة لأمنية بالجيزة

حملة امنية

اسلحة نارية

امن الجيزة

قسم الدقى

حملة مخدرات

حملة اسلحة

ازالة الاشغالات

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

اخبار مصر اليوم




لا تفوتك
القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة