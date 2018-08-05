مدير أمن الجيزة يقود حملة لضبط الخارجين عن القانون فى الدقى والعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

قاد اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، اليوم، الأحد، حملة أمنية استهدفت ضبط الخارجين عن القانون بالدقى والعجوزة.

وشارك فى الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وعددا من القيادات الأمنية، والمقدم هانى الحسينى رئيس مباحث الدقى، والمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، حيث تم استهداف السيارات والدراجات البخارية المخالفة، بالإضافة إلى ضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، وإزالة الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين، وإخطار النيابات المختصة للتحقيق.