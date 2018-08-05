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محامى ترامب: الرئيس سيقاوم أى استدعاء من المحقق الخاص

الأحد، 05 أغسطس 2018 07:00 م
محامى ترامب: الرئيس سيقاوم أى استدعاء من المحقق الخاص الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (رويترز)
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قال أحد محامى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأحد، إن محامى الرئيس سيتحدون أمام المحاكم أى استدعاء من المحقق الخاص الذى يحقق فى اتصالات بين حملته الانتخابية عام 2016 وروسيا.

وقال المحامى جاى سيكولو لشبكة (أيه.بى.سى) التلفزيونية إن أى معركة قانونية بشأن ما إذا كان يمكن إجبار الرئيس على الإدلاء بشهادته سترفع إلى المحكمة العليا.

وقال إن ترامب لم يقرر بعد ما إذا كان سيتطوع بالجلوس لإجراء حديث مع المحقق الأمريكى الخاص روبرت مولر المكلف بالتحقيق فيما إذا كانت روسيا تدخلت فى الانتخابات الأمريكية عام 2016 وفى أى تنسيق محتمل بين حملة ترامب ومسؤولين من موسكو.

ونفت روسيا اتهامات أجهزة مخابرات أمريكية بأنها تدخلت فى الانتخابات ونفى ترامب أى تواطئ ووصف تحقيق مولر بأنه ملاحقة سياسية.

وسيكون من حق مولر إصدار طلب استدعاء يجبر الرئيس على الإدلاء بشهادته إذا اختار ترامب غير ذلك.

وقال سيكولو إن من سلطة الرئيس بموجب المادة الثانية فى الدستور الأمريكى وقف أى تحقيق تجريه وزارة العدل.

وتركز جزء من تحقيق مولر على اجتماع قبل شهور من الانتخابات التى جرت فى شهر نوفمبر تشرين الثانى عقد فى برج ترامب فى نيويورك بين مسؤولين روس والابن الأكبر للرئيس ومساعدين له فى الحملة الانتخابية.

وقال ترامب فى بادئ الأمر إن الاجتماع كان يتعلق بإجراءات تبنى الأطفال الروس لكنه قال على تويتر اليوم الأحد إنه كان لمعرفة معلومات عن منافسته فى الانتخابات المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون.

 


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