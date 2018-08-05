محافظ كفر الشيخ وبرلمانيون وقيادات صحفية وإعلامية بعزاء والدة محمود سعد الدين

كتب - محمد سليمان

تلقت عائلة "سعد الدين" العزاء فى الفقيدة الراحلة، إحسان سعد الدين، والدة الزميل محمود سعد الدين، مدير عام تحرير جريدة اليوم السابع ورئيس تحرير برنامج 90 دقيقة بقناة المحور.

وجرت مراسم العزاء فى قرية ميت الديبة بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، وقد شارك فى تأدية واجب العزاء اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، الدكتور لطفى عبد السميع مدير مستشفى كفر الشيخ العام، والمهندس على عبدالستار، مساعد محافظ كفر الشيخ، وجيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة قلين، وبدراوى الهوارى، مدير مكتب المحافظ، وأحمد اللوزى، مدير المركز الإعلامى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

شارك فى العزاء الدكتور محمد الباز، رئيس تحرير جريدة الدستور ومقدم برنامج ٩٠ دقيقة على قناة المحور، وسط حضور عدد من القيادات الصحفية باليوم السابع، أبرزهم الكابتن عصام شلتوت، رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، وعمرو جاد رئيس التحرير التنفيذى، ووائل السمرى رئيس التحرير التنفيذى، ويوسف أيوب رئيس تحرير "صوت الأمة"، ومحمود الضبع الكاتب الصحفى، وعلام عبد الغفار، رئيس قسم المشاهدة، وحازم عادل، الكاتب الصحفى، إضافة إلى الزملاء محمد سليمان، ومحمد خطاب، وهند مختار، وكامل كامل، وأمين صالح، ومحمد السيسى، ومحمد عبد العظيم، ومصطفى السيد وهشام عبد الجليل .

وحرص العديد من نواب البرلمان على تقديم واجب العزاء، النائب الدكتور خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والحاج سيد عيسى عضو مجلس النواب عن دائرة قلين، واللواء النائب هانى النواصرة عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الشيخ.

وشارك فى تقديم واجب العزاء وفد من جامعة كفر الشيخ على رأسهم الدكتور رشدى العدوى، والدكتور طارق العدوى والأستاذ على صبرى، كما حرص على أداء واحب العزاء عدد من التنفيذيين والشعبيين وأعضاء بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ على رأسهم أشرف صحصاح، رئيس لجنة السياحة والثقافة .































