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الأحد، 05 أغسطس 2018 06:53 م
خالد صلاح
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محافظ قنا وممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتفقدان مدرسة (STEM) للمتفوقين

الأحد، 05 أغسطس 2018 06:01 م
محافظ قنا وممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتفقدان مدرسة (STEM) للمتفوقين جانب من الجولة
قنا – هند المغربى
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تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، و آنى فلاكر مسئول قطاع التعليم بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مدرسة ( STEM  ) للمتفوقين بمدينة قنا الجديدة ، رافقهم خلال الزيارة المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة  ، وذلك لمتابعة سير العمل وأعمال التشطيبات النهائية بمبنى الدراسة وإقامة الطلاب بالمدرسة رافقه رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة ومدير هيئة الأبنية التعليمية ومسئولى مديرية التربية والتعليم بقنا .
 
أكد الهجان فى بيان ،  أن العمل يجرى على قدم وساق للإنتهاء من كافة اعمال التشطيبات النهائية بكلا المبنيين موجها المسئولين والمشرفين بضرورة تكثيف العمالة للإنتهاء من مبنى الدراسة فى نهاية الشهر الجارى تمهيدا لتسليم المبنى لهيئة الأبنية التعليمية لتتولى تجهيزه بالآثاث اللازم مشيرا الى ان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستتولى تجهيز المعامل الخاصة بالمدرسة وهى معامل ( الفيزياء – الكيمياء – الأحياء – الجيولوجيا – الميكانيكا – تصنيع الكترونيات ) ضمن المنحة المقدمة من الوكالة لتطوير قطاع التعليم ما قبل الجامعى  .
 
وذكر محافظ قنا ان وزارة التربية والتعليم وافقت على بدء الدراسة بمدرسة ( STEM  ) للمتفوقين خلال العام الدراسى القادم 2018/2019 حيث فتحت باب التقديم الإليكترونى على الموقع الرسمى للوزارة فى 27 يونيو الماضى وتقدم للإلتحاق بالمدرسة عدد 166 طالب وطالبة ( 66 طالب – 100 طالبة ) وسيتم اجراء اختبارات القبول لهم غدا وبعد غد الموافقين 6 و 7 اغسطس الجارى مشيرا إلى ان المدرسة تعد منارة للعلم فى محافظة قنا وسوف تساهم بشكل كبير فى رعاية المتفوقين وتنمية قدراتهم والإستفاده منها على الوجه الأمثل .
 
من جانبها اعربت آنى فلاكر عن سعادتها بإنشاء مثل هذه المدرسة بمحافظة قنا لخدمة ورعاية المتفوقين والمتميزين من الطلاب بمحافظات الصعيد مؤكدةً على ان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على استعداد لتقديم كافة اوجه الدعم لتجهيز المدرسة فى المواعيد المقررة مقدمةً الشكر لمحافظ قنا على كل ما يقدمه من دعم لإستكمال هذا الإنجاز على ارض قنا وعلى حفاوة الإستقبال التى وجدتها من قِبل المسئولين بالمحافظة .
 
 
 
محافظ قنا وممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتفقدان مدرسة (STEM) للمتفوقين (1)
محافظ قنا وممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتفقدان مدرسة (STEM) للمتفوقين 

محافظ قنا وممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتفقدان مدرسة (STEM) للمتفوقين (2)
 للمتفوقين  جانب من الجولة
محافظ قنا وممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتفقدان مدرسة (STEM) للمتفوقين (3)
محافظ قنا وممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتفقدان مدرسة (STEM) للمتفوقين

محافظ قنا وممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتفقدان مدرسة (STEM) للمتفوقين (4)
محافظ قنا وممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتفقدان مدرسة (STEM) للمتفوقين

 


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