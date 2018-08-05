video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 01:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

محافظ شمال سيناء: الأزهر يخصص 269 تأشيرة حج لأسر شهداء قرية الروضة

الأحد، 05 أغسطس 2018 01:10 م
محافظ شمال سيناء: الأزهر يخصص 269 تأشيرة حج لأسر شهداء قرية الروضة قرية الروضة - أرشيفية
العريش /أ ش أ/
إضافة تعليق

قال محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور أن الأزهر الشريف خصص 269 تأشيرة حج مجانية لأسر الشهداء فى قرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد فى محافظة شمال سيناء.

وأوضح المحافظ أن هذه التأشيرات مقدمة من شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ضمن مجموعة من الموافقات التى قررها فضيلته عند زيارته للقرية عقب الحادث الإرهابى الأليم الذى تعرضت له فى 26 نوفمبر الماضى وأسفر عن استشهاد 311 شخصًا وإصابة 86 آخرين.

من جانبه، قال رئيس مركز ومدينة بئر العبد نصر الله محمد نصر الله إنه تم حصر المستفيدين من أسر الشهداء لتوزيع التأشيرات عليهم لأداء فريضة الحج هذا العام، مبينًا أنه تم إنهاء إجراءات تخصيص 234 من التأشيرات لأسر الشهداء، وجارى إنهاء إجراءات الباقى خلال الأيام المقبلة، وذلك للسفر إلى الأراضى السعودية عبر مطار القاهرة الدولي.

يذكر أن حجاج القرعة البالغ عددهم 137 حاجًا وحاجة من مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء غادروا المحافظة فى الأول من أغسطس الجارى لأداء مناسك الحج لهذا العام، وسيغادر حجاج الجمعيات يوم 11 الجارى وعددهم 107 حجاج.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رصف طريق الشهيد فكرى ومدخل قرية الروضة بتكلفة 471 ألف جنيه بالمنوفية

20 مليون جنيه لإنشاء وحدات سكنية لأهالى قرية الروضة

شمال سيناء

قرية الروضة

تأشيرات حج

شهداء قرية الروضة




لا تفوتك
القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

وصفات طبيعية للشعر بورق الجوافة والشاى

وصفات طبيعية للشعر بورق الجوافة والشاى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة