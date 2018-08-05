محافظ شمال سيناء: الأزهر يخصص 269 تأشيرة حج لأسر شهداء قرية الروضة

العريش /أ ش أ/

قال محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور أن الأزهر الشريف خصص 269 تأشيرة حج مجانية لأسر الشهداء فى قرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد فى محافظة شمال سيناء.

وأوضح المحافظ أن هذه التأشيرات مقدمة من شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ضمن مجموعة من الموافقات التى قررها فضيلته عند زيارته للقرية عقب الحادث الإرهابى الأليم الذى تعرضت له فى 26 نوفمبر الماضى وأسفر عن استشهاد 311 شخصًا وإصابة 86 آخرين.

من جانبه، قال رئيس مركز ومدينة بئر العبد نصر الله محمد نصر الله إنه تم حصر المستفيدين من أسر الشهداء لتوزيع التأشيرات عليهم لأداء فريضة الحج هذا العام، مبينًا أنه تم إنهاء إجراءات تخصيص 234 من التأشيرات لأسر الشهداء، وجارى إنهاء إجراءات الباقى خلال الأيام المقبلة، وذلك للسفر إلى الأراضى السعودية عبر مطار القاهرة الدولي.

يذكر أن حجاج القرعة البالغ عددهم 137 حاجًا وحاجة من مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء غادروا المحافظة فى الأول من أغسطس الجارى لأداء مناسك الحج لهذا العام، وسيغادر حجاج الجمعيات يوم 11 الجارى وعددهم 107 حجاج.