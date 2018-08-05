محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر المركزى والكوبرى العلوى

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، سير العمل بكوبرى كفر شكر العلوي، ومستشفى كفر شكر المركزي، للتأكد من تسليمهما فى المواعيد المحددة لهما لخدمة أبناء المركز والمدينة، ولخف الضغط على المستشفيات المجاورة.

وكان وكيل صحة القليوبية الدكتور حمدى الطباخ أكد أن نسبة إنهاء أعمال التطوير بالمستشفى بلغت 85 % من الأعمال، وقد تم التأكيد على الشركة المنفذة بسرعة الإنتهاء من جميع الأعمال المتبقية حتى يتسنى للمديرية افتتاح المستشفى وبدء العمل بها فى أسرع وقت ممكن.

يذكر أن المستشفى يشمل 20 حضانة للأطفال المبتسرين، و 20 سرير عناية مركزة، وقسم استقبال وطواريء، وقسم عمليات، وقسم مناظير، وقسم الكلى صناعى ويحتوى على 42 ماكينة للغسيل الكلوي، إلى جانب العيادات الخارجية للتخصصات الطبية المختلفة، وأقسام الاشعة ومنها الأشعة العادية والموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية، والمعامل بأنواعها المختلفة وبنك الدم، وأجنحة إقامة مختلفة منها المجانى والاقتصادى والفندقى.















