محافظ القليوبية: إنشاء موقف عمومى لجميع خطوط سيارات كفر شكر

القليوبية نيفين طه

‏أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، على افتتاح الحارة الأولى من كوبرى كفر شكر للتسهيل على المواطنين واصحاب والسيارات فى القضاء على التكدس المرور المنطقة.

مشيراً إلى أن قيمة أعمال انشاء الكوبرى تصل الى 140 مليون جنيه وذالك عددا من الكبارى لتحقيق المرورية بالطريق الزراعى بنها القاهرة وبنها المنصورة.

وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية ، أنه تم تشكيل لجنة لسرعة توفير قطعة أرض بجوار الادارة الزراعية على طريق كفر شكر بنها لانشاء موقف عمومى لجميع خطوط سيارات المدينة وأهمها خطوط بنها والقاهرة لاخلاء مدخل المدينة من المواقف العشوائية التى سببها اعمال انشاء الكوبرى وأمر المحافظ بضرورة عقد اجتماع عاجل بين محمد صلاح رئيس مركز مدينة كفر شكر ، ومحمد الهادى مدير مشروع مواقف سرفيس المحافظة ، لاعداد دراسة كافية واعتمادها بخصوص وجود موقف عمومى خاص بالمدينة ومنع تواجد سيارات السرفيس والتوك توك على مدخل المدينة والطريق السريع حفاظا على أرواح المواطنين‏.