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الأحد، 05 أغسطس 2018 05:23 م
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محافظ الشرقية لأوائل الإعدادية: أنتم أولى بمدرسة المتفوقين من غيركم

الأحد، 05 أغسطس 2018 05:15 م
محافظ الشرقية لأوائل الإعدادية: أنتم أولى بمدرسة المتفوقين من غيركم جانب من الاحتفالية
الشرقية - إيمان مهنى
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أبدي اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اندهاشه من عدم إلتحاق أوائل المحافظة بالشهادة الإعدادية، بمدرسة المتفوفين بالزقازيق، والتي ستدخل الخدمة هذا العام الدراسي .
 
وقال المحافظ خلال حفل تكريمهم، "المدرسة بتاعة المحافظة وأتنم أولي بها، بدلا من إلتحاق غيركم من محافظات أخرى بها ".
 
كانت محافظة الشرقية، نظمت احتفالية لتكريم طلاب الشهادات العامة، المتفوقين علي مستوي الجمهورية من أبناء المحافظة، بحضور المحافظ اللواء خالد سعيد، والنواب والشخصيات العامة، ذلك بمسرح مديرية التربية والتعليم بمدرسة الثانوية العسكرية بالزقازيق .
 
محافظ الشرقية يكرم اوائل الجمهوية من ابناء المحافظة
محافظ الشرقية يكرم اوائل الجمهوية من ابناء المحافظة

محافظ الشرقية يكرم اوائل الجمهوية من ابناء المحافظة
محافظ الشرقية يكرم اوائل الجمهوية من ابناء المحافظة

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

 


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