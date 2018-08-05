محافظ الشرقية لأوائل الإعدادية: أنتم أولى بمدرسة المتفوقين من غيركم

الشرقية - إيمان مهنى

أبدي اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اندهاشه من عدم إلتحاق أوائل المحافظة بالشهادة الإعدادية، بمدرسة المتفوفين بالزقازيق، والتي ستدخل الخدمة هذا العام الدراسي .

وقال المحافظ خلال حفل تكريمهم، "المدرسة بتاعة المحافظة وأتنم أولي بها، بدلا من إلتحاق غيركم من محافظات أخرى بها ".

كانت محافظة الشرقية، نظمت احتفالية لتكريم طلاب الشهادات العامة، المتفوقين علي مستوي الجمهورية من أبناء المحافظة، بحضور المحافظ اللواء خالد سعيد، والنواب والشخصيات العامة، ذلك بمسرح مديرية التربية والتعليم بمدرسة الثانوية العسكرية بالزقازيق .