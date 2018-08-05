محافظ السويس: سرعة إنهاء طلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية بالأحياء

السويس- سيد نون

عقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس أجتماعاً لمناقشة تقارير أداء المراكز التكنولوجية لإحياء السويس.

فى بداية الأجتماع عرض المكتب الفني التقارير لكل حى على حدة و نسب الأداء و إنجاز المعاملات فى خدمات الطرق و المحلات و الإسكان و الإشغالات و الخدمات الأخرى التى تقدم للمواطنين من خلال تطبيق المنظومة التى بدأت 3/5/2018.

وأكد المحافظ على سرعة تنفيذ الدورة المستندية إلكترونياً و إنهاء معاملات المواطنين و عدم تأخير أى طلب طالما مستوفي الشروط و المستندات اللازمة مؤكداً أنه من يتسبب في تأخير إنهاء طلبات المواطنين يتم إحالته لجهات التحقيق.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بتوحيد مسميات الإدارات على المنظومة و إنهاء باقى المعاملات و إدراجها على المنظومة، كما كلف مدير مركز المعلومات بالديوان العام التنسيق مع مديرى المراكز التكنولوجية بالأحياء لتوفير الإحتياجات اللازمة لإستمرار العمل بالمراكز، ومنح المحافظ مهلة لرؤساء الأحياء 10أيام لإنهاء كافة المعاملات بالأحياء و تشكيل لجنة للتفتيش و متابعة عمل المراكز التكنولوجية بالأحياء.