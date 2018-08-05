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محافظ الدقهلية يكرم أوائل الشهادات بمراحل التعليم المختلفة

الأحد، 05 أغسطس 2018 06:03 م
محافظ الدقهلية يكرم أوائل الشهادات بمراحل التعليم المختلفة محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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كرم الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، 135 طالب وطالبه من أوائل الشهادات بمراحل التعليم الثانوى العام والفني والإعدادي، والموهوبين الفائزين في الأنشطة الطلابية بالإدارة التعليمية بمنية النصر.
 
وجاء التكريم خلال مشاركة الشعراوي، الاحتفالية التي أقامتها الإدارة التعليمية بمنية النصر لختام الأنشطة الطلابية للموهوبين والمتفوقين دراسيا بمدارس الإدارة المذكورة.
 
وأكد محافظ الدقهلية، فى كلمته التي ألقاها في هذه المناسبة أن التفوق عنوان الاتقان والتميز في كافة مجالات الحياة لبناء المستقبل، مضيفاً أنه بالعلم وحده ترتقى الامم وتتقدم الشعوب فهو مفتاح التطور والرقى وأن الإدارة القوية هى سر التفوق والنجاح.
 
وسلم المحافظ، المتفوقين والفائزين الموهوبين في الأنشطة المختلفة جوائز وشهادات النبوغ والتفوق، مثمناً  التفوق والنبوغ والتأكيد على الإصرار والعزيمة للمتفوقين من ذوى الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم وضعاف السمع" المشاركين في العروض الفنية والمسرحية خلال الاحتفال والأنشطة المتنوعة للموهوبين بالإدارة التعليمية.
 
وقال الشعراوى، إن المعلم يظل هو ركيزة التعليم والتعلم واللبنة الأساسية له في المنظومة التعليمية بشكل عام لما يؤديه من دور متميز فى العملية التعليمية، مؤكداً للمكرمين أنهم أثبتوا بتفوقهم هذا العام الأمجاد المتكررة لأعلام الدقهلية في النبوغ والتفوق ورفع اسم الدقهلية عالياً.
 
وقال محافظ الدقهلية، للمكرمين "رفعتم رؤوس آبائكم وأسركم عالياً ونشكرهم على جهودهم معكم من أجل التفوق والنبوغ، ويجب أن ننقل عدوى التفوق إلى جميع الأبناء في كل المراحل وألا يكون مقتصراً على محيط الأسرة فقط"، قائلاً: "إن الدقهلية تفخر بتفوقكم".
 
وأشاد المحافظ، بالدور البالغ لأولياء أمور وأسر المتفوقين لما بذلوه من جهد وما قاموا به من تهيئة لأجواء التميز والتفوق لأبنائهم، قائلاً "إن مشواركم بدأ من لحظة تفوقكم فعليكم بالعلم والمعرفة والتمسك بالتفوق دائما".
 
وحضر الاحتفالية على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، عبد العظيم السعيد، رئيس مجلس الأمناء، عصام فودة مدير الإدارة التعليمية بمنية النصر، محمد عبد الغنى، رئيس مركز ومدينة منية النصر، وأولياء أمور المكرمين.
 
 

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