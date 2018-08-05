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الأحد، 05 أغسطس 2018 05:23 م
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محافظ البحيرة تستقبل مجلس إدارة مصنع نيوهوب لإنتاج العلف بحوش عيسى

الأحد، 05 أغسطس 2018 04:22 م
محافظ البحيرة تستقبل مجلس إدارة مصنع نيوهوب لإنتاج العلف بحوش عيسى جانب من اللقاء
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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استقبلت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بمكتبها اليوم أعضاء مجلس إدارة مصنع نيوهوب لإنتاج العلف والمقام بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى على مساحة 21 ألف متر باستثمارات صينية بلغت 200 مليون جنيه وتبلغ طاقته الإنتاجية 200 ألف طن سنويا من علف الحيوان والماشية والدواجن ويعد المصنع ثالث مصنع يتم إقامته على مستوى مصر فى هذا المجال وهو يعمل بالنظام الآلى ويوفر 50 فرصة عمل والمصنع قد انتهى من مرحلة تشغيله التجريبي وجاهز للافتتاح رسميا والعمل بكامل طاقته الإنتاجية.

 

وأكدت محافظ البحيرة، على الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وكذا التيسيرات المقدمة لدفع عجلة الاستثمار على أرض المحافظة فى شتى المجالات لتوفير فرص عمل للشباب وتنمية مصادر الدخل القومى وذلك فى ظل حزمة الحوافز والتيسيرات التى تضمنها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية.

 

وقدم مجلس إدارة المصنع الشكر والتقدير للمهندسة المحافظ وللجهاز التنفيذى وكافة الأجهزة المعنية على المجهودات التى بذلت والتيسيرات المقدمة والتى ساعدت على سرعة الانتهاء من المصنع وتشغيله فى زمن قياسى، حيث قام أعضاء مجلس الإدارة بتقديم تقريرا للمحافظ تضمن خطة البيع والكميات التى تم إنتاجها وضخها بالأسواق فى شهر يوليو بالإضافة إلى خطة المصنع التوسعية فى المرحلة القادمة والية توصيل المنتج للمزارع الحكومية بالإضافة إلى إجراءات الافتتاح الرسمى المقرر فى سبتمبر القادم.

 

ووجهت المهندسة نادية عبده بضرورة قيام المصنع بالمساهمة فى المشاركة المجتمعية والمشاركة فى تنمية المنطقة الصناعية والارتقاء بمنظومة الرصف والتشجير والإنارة بالمنطقة كما وجهت بعمل ندوات ومؤتمرات تثقيفية لتعريف صغار المربين بالطرق السليمة للتسمين.


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