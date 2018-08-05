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محافظ الإسماعيلية: ليس لدينا أزمة إسكان وقريبًا سنحقق وفرة

الأحد، 05 أغسطس 2018 01:00 ص
محافظ الإسماعيلية: ليس لدينا أزمة إسكان وقريبًا سنحقق وفرة اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح
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قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، إن ملف الإسكان له طابع مختلف فى الإسماعيلية، وفى الفترة الأخيرة تم تسليم 2808 وحدة سكنية إسكان اجتماعى.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يوجد بالإسماعيلية، إسكان قومى وشباب بأعداد كبيرة كان فيها حالة تعثر وبدأت المحافظة تحرك ملفها خلال الفترة الماضية، وخلال الفترة المقبلة ستكون هناك مدينة كاملة هى مدينة الإسماعيلية الجديدة، بحوالى 57 ألف وحدة سكنية بخدماتها.

وأوضح أنه تم تقسيم مدينة الإسماعيلية الجديدة إلى 4 أحياء سكنية، وتحتوى على 3310 عمارات و1220 فيلا، ليصل إجمالى عدد الوحدات بها إلى 57 ألف وحدة سكنية، ومن المخطط أن تستوعب 314 ألف نسمة.

وتابع "طاهر"، تم تقسيم مدينة الإسماعيلية الجديدة إلى 4 أحياء سكنية، وتحتوى على 3310 عمارات و1220 فيلا، ليصل إجمالى عدد الوحدات بها إلى 57 ألف وحدة سكنية، ومن المخطط أن تستوعب 314 ألف نسمة.


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