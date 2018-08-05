video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 05:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان يناقش خطة المشاركة بالمسابقة الدولية للمدينة التعليمية لعام 2019

الأحد، 05 أغسطس 2018 05:13 م
محافظ أسوان يناقش خطة المشاركة بالمسابقة الدولية للمدينة التعليمية لعام 2019 جانب من الاجتماع
أسوان ندى سليم
إضافة تعليق
عقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة أهم المحاور الرئيسية للتجهيز للمشاركة فى المسابقة الدولية للمدينة التعليمية 2019 ، والتى تنظمها منظمة اليونسكو كل عامين بين أعضاء الشبكة، مؤكدا على أهمية التعلم ودوره الحيوى الذى لا يقتصر على تعلم القراءة والكتابة فقط بل يمتد ليشمل كافة الأنشطة والفعاليات التى تهدف إلى النهوض بالبشر والانتقال من تنمية الحجر فقط إلى تنمية البشر والحجر.
 
ووجه محافظ اسوان، خلال اجتماع اليوم الأحد، بسرعة إعداد تقرير متكامل عن الخطة الاستراتيجة الخاصة بكل جهة والتى تضم كافة الجهود والأنشطة المبذولة، بالإضافة إلى المبادرات والمسابقات سواء المحلية أو الدولية التى يتم تنظميها لدعم وتعزيز التعليم وفرص التعلم مدى الحياه للجميع على أن يكون التقرير مدعم بالإحصائيات العددية والرقمية، التى توضح النسب المختلفة لحجم المجهودات التنفيذية المبذولة لمساندة عمليات التعلم وأساليبه المتنوعة بمختلف المجالات.
 
وكلف حجازى، المنسق العام لمدن التعلم بأسوان، بسرعة تشكيل طاقم عمل يضم عناصر متخصصة لتقديم الإشراف والدعم الفنى اللازم لكافة الجهات المعنية للانتهاء من إعداد التقارير الخاصة بها وفقاً لجدول زمنى محدد وطبقاً للمعايير المنظمة لهذه المسابقة الدولية، مطالباً بضرورة الاستفادة من هذا الملف ونشره بمختلف المواقع الرسمية الخاصة بكل الجهات المشاركة فيه من أجل استثماره فى رفع المعنويات وإبراز الإيجابيات وتعظيمها.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. محافظ أسوان يتفقد شوارع المحافظة بعد بدء مرحلة التشغيل التجريبى لمنظومة النظافة الجديدة

محافظ أسوان يوجه بمنع سير عربات الكارو والتوك توك بميادين المدينة

اخبار مصر

اخبار محافظات

اسوان

اخبار اسوان

اخبار محافظة اسوان

منظمة اليونسكو

المسابقة الدولية للمدينة التعليمية




لا تفوتك
القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة