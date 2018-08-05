محافظ أسوان يناقش خطة المشاركة بالمسابقة الدولية للمدينة التعليمية لعام 2019

أسوان ندى سليم

عقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة أهم المحاور الرئيسية للتجهيز للمشاركة فى المسابقة الدولية للمدينة التعليمية 2019 ، والتى تنظمها منظمة اليونسكو كل عامين بين أعضاء الشبكة، مؤكدا على أهمية التعلم ودوره الحيوى الذى لا يقتصر على تعلم القراءة والكتابة فقط بل يمتد ليشمل كافة الأنشطة والفعاليات التى تهدف إلى النهوض بالبشر والانتقال من تنمية الحجر فقط إلى تنمية البشر والحجر.

ووجه محافظ اسوان، خلال اجتماع اليوم الأحد، بسرعة إعداد تقرير متكامل عن الخطة الاستراتيجة الخاصة بكل جهة والتى تضم كافة الجهود والأنشطة المبذولة، بالإضافة إلى المبادرات والمسابقات سواء المحلية أو الدولية التى يتم تنظميها لدعم وتعزيز التعليم وفرص التعلم مدى الحياه للجميع على أن يكون التقرير مدعم بالإحصائيات العددية والرقمية، التى توضح النسب المختلفة لحجم المجهودات التنفيذية المبذولة لمساندة عمليات التعلم وأساليبه المتنوعة بمختلف المجالات.

وكلف حجازى، المنسق العام لمدن التعلم بأسوان، بسرعة تشكيل طاقم عمل يضم عناصر متخصصة لتقديم الإشراف والدعم الفنى اللازم لكافة الجهات المعنية للانتهاء من إعداد التقارير الخاصة بها وفقاً لجدول زمنى محدد وطبقاً للمعايير المنظمة لهذه المسابقة الدولية، مطالباً بضرورة الاستفادة من هذا الملف ونشره بمختلف المواقع الرسمية الخاصة بكل الجهات المشاركة فيه من أجل استثماره فى رفع المعنويات وإبراز الإيجابيات وتعظيمها.