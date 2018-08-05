مجموعة إسبانية متطرفة تدعو إلى شن غزوات لاستعادة الاندلس

كتبت فاطمة شوقى

أطلق موقع "الاندلس إسلامية" الذى أسسه مجموعة من المتطرفين فى اسبانيا تدعى "استعادة قداسة الأندلس"، دعوات لإعادة الأندلس إلى المسلمين وغزو اسبانيا، وذلك من خلال شبكات التواصل الاجتماعى من فيس بوك وتويتر.

ووفقا لصحيفة "لا تريبونا دى كارتاخينا" الإسبانية فإن الموقع يدعو المسلمين فى جميع أنحاء العالم إلى التكاتف من اجل غزو اسبانيا ودخول البلاد بطريقة غير شرعية واستعادة الأندلس، وانتقدت تجاهل مكتب المدعى العام لجرائم الكراهية التصدى لتلك الدعوات المتطرفة.

وأطلقت تلك الجماعة صفحة على موقع "فيس بوك" ولديها الآن أكثر من 40 ألف متابع وتقول "إن الأندلس هى أرض للمسلمين ولذلك فإنها تناضل من أجل عودتها إلى الحكم الإسلامى.

وأطلق الموقع على الشرطة الإسبانية التى تلاحق المسلمين الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعى "الكفار العنصريين"، مؤكدين أن إسبانيا بلدهم وملكهم ولذلك لا يمكن أن يعيشوا فيها كأجانب.