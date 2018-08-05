مجلس الوزراء العراقى يوافق على فتح القنصلية اللبنانية فى النجف

بغداد (أ ش أ)

أعلن مجلس الوزراء العراقى اليوم الأحد، موافقته على فتح قنصلية عامة للجمهورية اللبنانية فى محافظة النجف الأشرف.

وذكر بيان صادر من مجلس الوزراء العراقى نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه استنادا لأحكام المادتين 25 و26 من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، تمت الموافقة على فتح قنصلية عاملة للجمهورية اللبنانية فى النجف الأشرف، موضحة أنه وفقا للقرار يحتفظ العراق بحقه فى فتح قنصلية لدى الجمهورية اللبنانية مستقبلا طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.