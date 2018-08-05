video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

متحدث الرئاسة: الجانب الاقتصادى بين مصر وإيطاليا لم يتأثر بقضية ريجينى

الأحد، 05 أغسطس 2018 11:30 م
متحدث الرئاسة: الجانب الاقتصادى بين مصر وإيطاليا لم يتأثر بقضية ريجينى السفير بسام راضى
كتب أحمد جودة
إضافة تعليق

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن قضية ريجينى كانت على رأس المباحثات بين مصر وإيطاليا، ولكن تم تجاوز تلك المرحلة، وهناك إرادة سياسية قوية للتعاون والتنسيق الحثيث فى هذه القضية سواء من الناحية المعلوماتية أو القضائية أو الشرطة المدنية، ولأول مرة فى تاريخ النيابة العامة يتم إيفاد وفد إلى خارج القطر المصرى لتقديم أوراقهم إلى روما، وحاليا يتم تبادل المعلومات والبيانات بهدف تطبيق العدالة، والقبض على المجرمين، مشيرا إلى أن الجانب الاقتصادى لم يتأثر بقضية ريجينى.

 

وأضاف "راضى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التليفزيون المصرى، أن الجانب الاقتصادى بين البلدين له خصوصية شديدة، حيث تمثل إيطاليا أكثر المستثمرين فى مصر، والمجال التجارى بين الطرفين كبير، وظهر ذلك جليا فى النجاحات المستمرة فى اكتشافات الغاز بواسطة شركة إينى، والشركات الإيطالية متعددة وكثيرة، مما يعطى دفعة كبيرة فى العلاقات وتعكس الإرادة السياسية بين البلدين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بسام راضى: " مؤتمرات الشباب آلية تواصل مباشر بين الرئيس وشباب مصر "

بسام راضى: زيارة السيسى للسودان امتداد لمسيرة التشاور والتنسيق بين البلدين

بسام راضى: جارى تطوير الساحات الشعبية بشكل حديث لخدمة المواطنين

بسام راضى

المتحدث باسم الرئاسه

ريجينى

مصر النهارده




لا تفوتك
القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة