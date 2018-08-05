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مباحث المصنفات تضبط قناة فضائية تعمل بدون ترخيص و672 قضية عرض عام بالمقاهى

الأحد، 05 أغسطس 2018 03:42 م
مباحث المصنفات تضبط قناة فضائية تعمل بدون ترخيص و672 قضية عرض عام بالمقاهى شرطة المصنفات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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حققت الإدارة العامة لشرطة المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية جهود أمنية ناجحة خلال شهر يوليو 2018، أسفرت عن ضبط قناة فضائية تعمل بدون ترخيص، وضبط 672 قضية عرض عام بالمقاهى وشبكات دش بدون ترخيص .

ووتمكنت الإدارة أيضًا من ضبط 480 قضية فى مجال جرائم البرمجيات، وفى مجال مكافحة جرائم المطبوعات تم ضبط  24  قضية مطبوعات أدبية وثقافية، وضبط 2  قضية مطبوعات تعليمية، وضبط  27  قضية مطبوعات متنوعة، وضبط  618  منشأة تعمل بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.


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