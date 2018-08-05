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لجنة من وزارة التنمية المحلية تستمع لشكاوى أهالى 24 قرية بالشرقية

الأحد، 05 أغسطس 2018 06:25 م
لجنة من وزارة التنمية المحلية تستمع لشكاوى أهالى 24 قرية بالشرقية محافظ الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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طالب أهالى قرى الوحدة المحلية، التابعة لمركز كفر صقر، بمحافظة الشرقية، رئيس الوزراء، بالإسراع فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى عمليات الرصف والمشروعات الأخرى المقررة ضمن خطة الدولة لمشروعات البنية التحتية للقرى الأكثر فقرا بالوحدة.

 

وشدد الأهالى أثناء اللقاء الجماهيرى الذى عقدته لجنة وزارة التنمية المحلية ومديرو الإدارات المعنية بالمحافظة على ضرورة التفات الدولة إلى أهمية تكثيف الجهود لسرعة إنجاز المشروعات بأكثر من 24 قرية ما زالت تعانى من أمراض الفشل الكلوى والسرطان بسبب عدم ربط القرى بشبكة الصرف الصحى حتى الآن.

 

وقال زكريا محمود أحد أهالى القرى إن قرية سنجها وتوابعها تعانى منذ زمن بعيد من تجاهل المسئولين الذين أهملوا تنفيذ مشروعات البنية التحتية فى شتى المجالات سواء كانت الصحية والتعليمية، قائلا: "لا يعقل أن 24 قرية آهلة بالسكان ولا يوجد بها أى خدمات تذكر لافتا أن تنفيذ مشروعات القرى الأكثر فقرا يقدم جزء لحلول ومطالب شباب وأهالى تلك القرى.

 

من جانبها أكدت لجنة وزارة التنمية المحلية برئاسة خالد عبد الله  مدير عام التخطيط للمشروعات الاقتصادية بوزارة التنمية المحلية وعضوية ماجد شعلة مدير عام تنمية وبناء القرية المصرية بالشرقية ومنصور محمد مدير ادارة متابعة الخطة بالشرقية وبحضور الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة كفر صقر ومحمد أمين رئيس وحدة الموانسة المحلية أن الدولة حريصة على إنجاز مشروعات التنمية المحلية على مستوى الجمهورية بما فى ذلك مشروعات البنية التحتية والتنمية بقرى سنجها.

 

وأوضحت اللجنة أن الدولة تعمل على تلبية مطالب المواطنين وتوفير احتياجاتهم التنموية والاقتصادية والصحية والتعليمية  وأنها تسير بخطى ثابتة ضمن جدول زمني وصولا الى تلبية احتياجات المواطنين

 


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