فيديو.. حرس الرئيس الفنزويلى يرفع الواقى من الرصاص لحظة الهجوم عليه

كتب: محمد الأحمدى

قامت قوات الحرس الوطنى الفنزويلى برفع الواقى من الرصاص أمام الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو لحظة الهجوم عليه أمس السبت.

ونجا الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو من هجوم استهدفه بطائرات مسيّرة محملة بمتفجرات أثناء عرض عسكرى فى العاصمة كاراكاس أمس السبت، حسبما أعلنت حكومة البلاد.

وأعلن وزير الإعلام خورخى رودريجيز بعد الحادثة التى جرت بينما كان التلفزيون الرسمى ينقل كلمة مادرور فى بث مباشر: "هذا هجوم ضد الرئيس نيكولاس مادورو"، مضيفا أن "عبوة ناسفة انفجرت قرب المنصة الرئاسية"، وعبوات أخرى فى عدة مواقع بمحاذاة العرض العسكرى فى وسط كاراكاس.

وأكد الوزير أن مادورو "خرج دون أن يصاب بأى أذى، وهو فى هذه اللحظة يقوم بمهامه العادية وعلى اتصال مستمر مع مسؤولين سياسيين ووزراء وقادة عسكريين".

وحسب رودريغيز، فإن الانفجارات تسببت "ببعض الجروح لسبعة جنود" فى الحرس الوطنى، وهم الآن يتلقون العلاج فى المستشفى.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مادورو مرتبكاً ينظر إلى أعلى خلال إلقائه خطابه مع سماع صوت دوى قوي، قبل أن يبدأ عناصر الحرس الوطنى المنتظمين فى صفوف خلال مشاركتهم فى العرض العسكرى بالتفرق بشكل عشوائى.