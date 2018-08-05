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فيديو.. الرئيس فى أسبوع.. مؤتمر الشباب وترقية وزير الدفاع أبرز أنشطة السيسى

الأحد، 05 أغسطس 2018 01:12 ص
فيديو.. الرئيس فى أسبوع.. مؤتمر الشباب وترقية وزير الدفاع أبرز أنشطة السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد تهامى زكى
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تعددت أنشطة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأسبوع الماضى، الذى بدأه بافتتاح المؤتمر السادس للشباب، وفى السطور التالية أهم الأنشطة خلال 7 أيام، وجاءت كالتالى:

 

السبت 28 يوليو

- الرئيس يجتمع بالمجلس الأعلى للجامعات.

- الرئيس يفتتح المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة ويشارك فى جلساته.

- الرئيس يعلن قرار ترقية الفريق محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى رتبة فريق أول.

 

الأحد 29 يوليو

- الرئيس يستقبل رونالد لاودر رئيس الكونجرس اليهودى العالمى.

- الرئيس يشارك فى جلسات اليوم الثانى للمؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة.

- الرئيس يشارك فى الجلسة الختامية للمؤتمر الوطنى بجامعة القاهرة ويكرم عددا من الشباب المتميز فى مختلف المجالات.

- الرئيس يشهد افتتاح فعاليات المؤتمر والمعرض السنوى الدولى السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين ذوى الإعاقة.

 

الاثنين 30 يوليو

- الرئيس يستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

- الرئيس يمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار عبد الوهاب حسن، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق.

 

الثلاثاء 31 يوليو

- الرئيس يشهد أداء حلف اليمين للمستشار حنفى على جبالى، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا ثم يجتمع معه.

- الرئيس يستعرض الخطة القومية لتطوير منظومة المخلفات وإدارتها.

- الرئيس يتابع استراتيجية وزارة الأوقاف للتصدى للفكر المتطرف والمتشدد.

- الرئيس يشهد حفل تخرج الدفعة 156 ضباط صف متطوعين.


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