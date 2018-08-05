فيديو.. الرئيس فى أسبوع.. مؤتمر الشباب وترقية وزير الدفاع أبرز أنشطة السيسى

كتب محمد تهامى زكى

تعددت أنشطة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأسبوع الماضى، الذى بدأه بافتتاح المؤتمر السادس للشباب، وفى السطور التالية أهم الأنشطة خلال 7 أيام، وجاءت كالتالى:

السبت 28 يوليو

- الرئيس يجتمع بالمجلس الأعلى للجامعات.

- الرئيس يفتتح المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة ويشارك فى جلساته.

- الرئيس يعلن قرار ترقية الفريق محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى رتبة فريق أول.

الأحد 29 يوليو

- الرئيس يستقبل رونالد لاودر رئيس الكونجرس اليهودى العالمى.

- الرئيس يشارك فى جلسات اليوم الثانى للمؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة.

- الرئيس يشارك فى الجلسة الختامية للمؤتمر الوطنى بجامعة القاهرة ويكرم عددا من الشباب المتميز فى مختلف المجالات.

- الرئيس يشهد افتتاح فعاليات المؤتمر والمعرض السنوى الدولى السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين ذوى الإعاقة.

الاثنين 30 يوليو

- الرئيس يستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

- الرئيس يمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار عبد الوهاب حسن، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق.

الثلاثاء 31 يوليو

- الرئيس يشهد أداء حلف اليمين للمستشار حنفى على جبالى، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا ثم يجتمع معه.

- الرئيس يستعرض الخطة القومية لتطوير منظومة المخلفات وإدارتها.

- الرئيس يتابع استراتيجية وزارة الأوقاف للتصدى للفكر المتطرف والمتشدد.

- الرئيس يشهد حفل تخرج الدفعة 156 ضباط صف متطوعين.