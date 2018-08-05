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عودة جثامين الصحفيين الروس المقتولين بجمهورية إفريقيا الوسطى إلى بلادهم

الأحد، 05 أغسطس 2018 12:44 م
عودة جثامين الصحفيين الروس المقتولين بجمهورية إفريقيا الوسطى إلى بلادهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
موسكو /أ ش أ/
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أعلنت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترنكو اليوم الأحد عودة جثامين ثلاثة صحفيين روسيين قتلوا فى جمهورية إفريقيا الوسطى قبل أيام ليخضعوا للتشريح فى العاصمة الروسية موسكو.

وقالت بيترنكو - حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.) الأمريكية - إنه تم تسليم الجثامين إلى خبراء اللجنة، وسيتم فحصهم بغرض التعرف على سبب وفاتهم.

ووقع الصحفيون ضحية فخ خارج مدينة سيبوت الاثنين الماضي. وكان الصحفيون يجرون تحقيقا بشأن أعمال شركة تأمين روسية خاصة تعمل بجمهورية إفريقيا الوسطى بالإضافة إلى علاقة روسيا بصناعة التعدين المحلية. وكان المشروع يجرى بتمويل من رمز المعارضة المنفى ميخائيل خودوركوفسكى المناهض للرئيس فلاديمير بوتين.

 

 


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