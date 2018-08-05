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الأحد، 05 أغسطس 2018 10:05 م
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عم سليمان يعيش بين الفئران والثعابين فى حجرة واحدة بلا دورة مياه

الأحد، 05 أغسطس 2018 09:52 م
عم سليمان يعيش بين الفئران والثعابين فى حجرة واحدة بلا دورة مياه عم سليمان
المنيا – فريق المحافظات
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داخل حجرة صغيرة بداخلها قدر مياه وبعض الملابس المتهاكلة وصفيحة فارغة للتبول فى قرية القطوشه التابعة لمركز سمالوط يعيش عم سليمان وحيدا الذى يبلغ من العمر 64 عاما أصابته الشيخوخة واقعدته عيناه عن كسب لقمة العيش، وأصبح ينتظر مساعدة أهل الخير له، لا تنقطع دموعه لحظة واحدة، طعامه الخبز الحاف ولم تدخل اللحمة جوفه منذ أكثر من 3 شهور.
 
يقول عم سليمان محمد أبلغ من العمر 64 عاما أعيش بمفردى داخل حجرة صغيرة منذ سنوات طويلة، وكنت أعمل أجيرا فى الحقول وما يرزقنى به الله اعيش منه إلى أن أصبت فى عينى، وكانت سببا فى عدم قدرتى على العمل، وعدم قدرتى على دفع إيجار الحجرة التى اسكن بها، ولفت تركت تلك الحجرة وعشت فى الشارع لفترة طويلة حتى قام أهل الخير بتوفير حجرة صغيرة لى بدون حمام أعيش بداخلها ومنذ ذلك الحين وأنا بداخل تلك الحجرة المسقوفة بجريدة النخل بين الفئران والثعابين، وأشار عم سليمان أنا لا أملك من حطام الدنيا شىء سوى بعض الملابس المتهالكة وقدر بداخله المياه، بالإضافة إلى صفيحة فارغة اتبول بداخلها. 
 
وأوضح عم سليمان أصبحت لا أقوى على العمل بعد أن تجاوز عمرى 64 عاما وأصبحت قدمى لا تحملنى حتى أسير فقط ، وليس للعمل وانتظر مساعدة أهل الخير لى، وأضاف أن طعامى اليومى لا يزيد عن رغيف خبز فقط بدون أى شىء وأنا على ذلك الحال منذ أكثر من 3 أشهر ولم يدخل جوفى اللحم منذ ذلك الحين، وأضاف لا أطلب شىء فأنا رجل فقير أطلب فقط لقمة العيش وقوت يومى، وليس أكثر من ذلك.
 
وأشار عم سليمان حاولت أن أجد عمل حتى لا انتظر مساعدة أهل الخير لكن فشلت فى ذلك لأنى عجوز وجميع أصحاب العمل يطلبون من لديهم القدرة على العمل خاصة العمل فى الزراعات والحقول لأنه يعتمد على العضلات وأنا الآن لا أستطيع عمل ذلك.
 
 
للتواصل : 01140314548
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