ضبط 88 واقعة تزوير فى جوازات السفر وتأشيرات الدخول بمطار القاهرة خلال يوليو

محمود عبد الراضي_ دينا الحسيني

تمكنت شرطة ميناء القاهرة الجوى من ضبط 88 واقعة تزوير فى جوازات السفر والتأشيرات الخاصة بالدول خلال شهر يوليو الماضى تبين اختلاف وتنوع أساليب التزوير المستخدمة بحسب جنسية الراكب والوجهة التى يرغب فى التوجه إليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك استمرارا لجهود الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حركة السفر والوصول بمطار القاهرة الدولى، والعمل على كشف أى محاولات للسفر أو الدخول للبلاد بطريقة غير شرعية عن طريق التزوير أو التلاعب فى جوازات السفر أو التأشيرات الخاصة بالدول.