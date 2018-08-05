ضبط 7885 مخالفة مرورية و2915 إزالة فورية للإشغالات بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

شن قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بمديرية أمن المنوفية، حملات ودوريات لرفع الإشغالات بجميع قري ومدن المحافظة وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارة المحلية بالمحافظة خلال الفترة من 21 يوليو 2018 وحتي 27 يوليو 2018، والتي أسفرت عن تحرير 683 محضر إشغال طريق و746 حالة ضبط و2915 إزالة فورية للإشغالات بأماكن مختلفة على مستوى المحافظة.

وفى نفس الإطار، قامت إدارة المرور والوحدات التابعة لها بعمل حملة مكبرة لضبط الحالة المرورية في جميع أرجاء المحافظة، وأسفر ذلك عن تحرير 7885 مخالفة مرورية تنوعت ما بين 818 انتظار خاطئ و464 قيادة بدون رخصة و5 مخالفات سير عكس الاتجاه و 396 سير بدون رخصة تيسير و10 سير بدون لوحات، كما تم سحب 255 دراجة نارية، بالإضافة إلى 6106 مخالفات متنوعة، كما رصدت حملة الرادار 131 حالة تجاوزت السرعة المسموح بها قانونياً.

يأتى هذا فى إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أى تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.