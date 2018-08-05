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الأحد، 05 أغسطس 2018 11:35 م
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ضبط 671 مخالفة مرورية متنوعة ببنى سويف

الأحد، 05 أغسطس 2018 11:27 م
ضبط 671 مخالفة مرورية متنوعة ببنى سويف جانب من الحملة المرورية
بنى سويف - أيمن لطفى
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تمكنت إدارة المرور ببنى سويف، من ضبط وتحرير 671 مخالفة مرورية متنوعة، خلال حملة شنتها بالتنسيق مع ادارة البحث الجنائى، وبإشراف من اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف.

 

وقاد العميد حسام الشايب مدير إدارة المرور والمقدمان مدحت قرنى وكيل الإدارة وهشام مكى رئيس مباحث المرور، الحملة التى نفذت خلال الأربع والعشرين ساعة المنقضية، بمدينة بنى سويف العاصمة والمراكز الإدارية السبع للمحافظة، لضمان عدم استغلال السائقين للمواطنين برفع قيمة تعريفة الأجرة، وكذلك التصدى لكافة صور المخالفات الأخرى.


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