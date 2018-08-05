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ضبط 55 قطعة سلاح نارى و54 طلقة مختلفة الأعيرة و5 خزائن فى 24 ساعة

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:59 م
ضبط 55 قطعة سلاح نارى و54 طلقة مختلفة الأعيرة و5 خزائن فى 24 ساعة ضبط أسلحة - أرشيفية
محمود عبد الراضي_دينا الحسيني
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تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة  من ضبط 55 قطعة سلاح نارى بحوزة 53 متهما.

      

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال 24 ساعة عن ضبط 55 قطعة سلاح نارى، 54 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 5 خزائن متنوعة بحوزة 53 متهما.

 

وتم ضبط 5 بنادق آلية و بندقية رصاص وبندقية خرطوش وطبنجة و47 فرد محلى الصنع و54 طلقة نارية مختلفة الأعيرة و5 خزائن متنوعة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وجارى استمرار الحملات.


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