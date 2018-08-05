ضبط 4 طن بويات منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية فى البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط "س .م.خ." 35 سنة صاحب مخزن بويات بمركز كفر الدوار لحيازته وتخزينه بويات ودهانات مختلفة الأنواع ومجهولة المصدر وبدون فواتير داله على مصدرها ومنتهية الصلاحية. حيث تم ضبط كمية قدرها 870ر4 طن بويات ودهانات مختلفة الأنواع.

كما تم ضبط "محمد .ع.ا."41 سنة صاحب محل لبيع المبيدات الزراعية لحيازته وعرضه للبيع مبيدات زراعية مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها. وتم ضبط "محمود .م.د." 41 سنة صاحب محل لبيع المبيدات الزراعية بمدينة الدلنجات لحيازته وعرضه للبيع 54 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية. تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.