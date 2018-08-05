ضبط 2 طن بذرة كتان وملح طعام غير صالحة للاستهلاك بحملة بالغربية

الغربية- عادل ضرة

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط السلع منتهية الصلاحية قبل بيعها للمواطنين، وأسفرت عن ضبط 2 طن بذرة كتان بدون بيانات وملح طعام غير صالح لللاستهلاك وسلع غذائية منتهية الصلاحية.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا بضبط وائل "ط ف 45 سنة" صاحب سرجة زيوت بمنطقة عزبة خضر ثالت المحلة مقيم بمنطقة أبو راضى أول المحلة وبحوزته 2 طن بذرة كتان بدون بيانات فى المحضر 6412 جنح ثالث المحلة، وضبط حماده "ال ع ال 29 سنة" صاحب مطحن ملح بشارع البهوتى قسم زفتى بحوزته طن ملح طعام غير صالحة للاستهلاك فى المحضر رقم 6982 جنح قسم زفتى.

وضبط "السيد ش ع ال 44 سنة" صاحب محل مقررات تموينية ببندر قطور وبحوزته 280 كجم سكر و384 كجم زيت طعام فى المحضر 563 جنح أمن دولة طوارئ مركز قطور، كما تم ضبط "سحر أ م " صاحبة محل مقررات تموينية بسكة المحلة ثان المحلة والمسئول عنه سامى أحمد الفخرانى 59 سنة وبحوزته 144 كجم سكر تموينى مدعم فى المحضر 11068 جنح ثان المحلة.

وأسفرت الحملة عن ضبط "بسيمة س ح 18 سنة" صاحبة محل بقالة بدائرة أول طنطا مقيم العجيزى أول طنطا وبحوزتها 264 عبوة مواد غذائية متنوعة غير مدون عليه السعر فى المحضر رقم 1185 جنح أمن دولة طوارئ أول طنطا.

وضبط "إبراهبم أ ع 33 سنة" صاحب مخبز ببندر كفر الزيات وبحوزته 350 كجم دقيق بلدى مدعم من الحصص المنصرفة للمخبز فى المحضر 16 أحوال قسم مباحث كفر الزيات، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.