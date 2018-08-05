ضبط 11 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية خلال حملات أمنية فى قنا

قنا- وائل محمد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من شن حملة أمنية مكبرة على حائزى الأسلحة النارية بدون ترخيص، فى إطار جهود مديرية أمن قنا لتجفيف منابع وانتشار الأسلحة النارية بكافة المراكز وضبط العناصر الجنائية.



وكان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا يفيد ضبط 7 أشخاص بحوزتهم 6 بنادق آلية، و2 بندقية خرطوش، و3 فرد خرطوش محلى الصنع، خلال حملات مكبرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.



كما تمكنت الحملة من ضبط 5 أشخاص هاربين من قضايا أحكام جنائية متنوعة خلال حملات ضبط الهاربين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.