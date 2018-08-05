ضبط لحوم غير صالحة للاستخدام وكميات كبيرة من الأرز المدعم بأسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

تمكنت مديرية أمن أسيوط من ضبط 45 كيلو من اللحوم البلدية غير الصالحة للاستخدام الآدمي و850 كيلو أرز مدعم، وذلك في إطار إستراتيجية الوزارة، وخطة المديرية، والقائمة على تكثيف الجهود لضبط الأسعار، خاصة السلع التموينية الاستراتيجية والعمل على توافرها بالأسواق وضبط المخالفات التموينية.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث التموين يفيد بتمكن الحملات التموينية من ضبط "م . م ع"، ومقيم المعلمين أول أسيوط صاحب محل جزارة كائن بذات الناحية وضبط بحوزته على 45 كيلو من اللحوم البلدية مذبوحة خارج المجزر، "م .ع. ف" مقيم دشلوط مركز ديروط صاحب محل بقالة تمويني بذات الناحية لتجميعه كمية من الأرز التمويني المدعم وبحوزته 250 كيلو من الأرز التمويني المدعم، و"ع .ع .ع" مقيم دشلوط مركز ديروط صاحب محل بقالة تمويني بذات الناحية لتجميعه كمية من الأرز التمويني المدعم وبحوزته 600 كيلو من الأرز التمويني المدعم وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.