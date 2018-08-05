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صور.. وزير خارجية إيطاليا يلتقط صورا لعرش توت عنخ آمون والعنانى يهديه نموذجا فرعونيا

الأحد، 05 أغسطس 2018 08:02 م
صور.. وزير خارجية إيطاليا يلتقط صورا لعرش توت عنخ آمون والعنانى يهديه نموذجا فرعونيا خالد العنانى و وزير خارجية إيطاليا
كتب محمد عبد الرحمن - تصوير حسام عاطف
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حرص الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، على إهداء وزير الخارجية الإيطالى، إينزو مورافو، نموذخا مستنسخا لمركب فرعونى، خلال زيارة الأخير للمتحف المصرى بالتحرير.
 
وحرص "مورافو" على التقاط بعض الصور التذكارية للقطع الأثرية من مقتنيات الملك الذهبى توت عنخ آمون، خاصة كرسى العرش ومنصته الذهبية.
 
وكان الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، ووزير خارجية إيطاليا إينزو مورافو تفقدا مساء اليوم الأحد، معرض الآثار المؤقت لنتائج أعمال البعثات الأثرية الإيطالية العاملة بمصر، والذى ينظمه المتحف المصرى بالتحرير، وذلك أثناء زيارتهما للمتحف.
 
 
صور وزير الاثار ووزير خارجية ايطاليا بجولة داخل المتحف المصرى (1)
 
صور وزير الاثار ووزير خارجية ايطاليا بجولة داخل المتحف المصرى (2)

 

صور وزير الاثار ووزير خارجية ايطاليا بجولة داخل المتحف المصرى (3)
 
صور وزير الاثار ووزير خارجية ايطاليا بجولة داخل المتحف المصرى (4)

 

صور وزير الاثار ووزير خارجية ايطاليا بجولة داخل المتحف المصرى (5)
 

 

صور وزير الاثار ووزير خارجية ايطاليا بجولة داخل المتحف المصرى (6)

 

صور وزير الاثار ووزير خارجية ايطاليا بجولة داخل المتحف المصرى (7)
 

 

صور وزير الاثار ووزير خارجية ايطاليا بجولة داخل المتحف المصرى (8)
 

 

صور وزير الاثار ووزير خارجية ايطاليا بجولة داخل المتحف المصرى (9)
 

 

صور وزير الاثار ووزير خارجية ايطاليا بجولة داخل المتحف المصرى (10)
 

 

صور وزير الاثار ووزير خارجية ايطاليا بجولة داخل المتحف المصرى (11)
 

 

صور وزير الاثار ووزير خارجية ايطاليا بجولة داخل المتحف المصرى (12)

 

صور وزير الاثار ووزير خارجية ايطاليا بجولة داخل المتحف المصرى (13)

 

صور وزير الاثار ووزير خارجية ايطاليا بجولة داخل المتحف المصرى (14)
 

 

صور وزير الاثار ووزير خارجية ايطاليا بجولة داخل المتحف المصرى (15)
 

 

صور وزير الاثار ووزير خارجية ايطاليا بجولة داخل المتحف المصرى (16)
 

 

صور وزير الاثار ووزير خارجية ايطاليا بجولة داخل المتحف المصرى (17)
 

 

صور وزير الاثار ووزير خارجية ايطاليا بجولة داخل المتحف المصرى (18)
 

 

صور وزير الاثار ووزير خارجية ايطاليا بجولة داخل المتحف المصرى (19)
 

 

صور وزير الاثار ووزير خارجية ايطاليا بجولة داخل المتحف المصرى (20)

 

صور وزير الاثار ووزير خارجية ايطاليا بجولة داخل المتحف المصرى (21)
 

 

صور وزير الاثار ووزير خارجية ايطاليا بجولة داخل المتحف المصرى (22)
 

 

صور وزير الاثار ووزير خارجية ايطاليا بجولة داخل المتحف المصرى (23)

 

صور وزير الاثار ووزير خارجية ايطاليا بجولة داخل المتحف المصرى (24)
 

 

صور وزير الاثار ووزير خارجية ايطاليا بجولة داخل المتحف المصرى (25)

 

صور وزير الاثار ووزير خارجية ايطاليا بجولة داخل المتحف المصرى (26)

 

صور وزير الاثار ووزير خارجية ايطاليا بجولة داخل المتحف المصرى (27)
 

 

صور وزير الاثار ووزير خارجية ايطاليا بجولة داخل المتحف المصرى (28)
 

 

صور وزير الاثار ووزير خارجية ايطاليا بجولة داخل المتحف المصرى (29)

 

صور وزير الاثار ووزير خارجية ايطاليا بجولة داخل المتحف المصرى (30)
 

 


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وزير خارجية إيطاليا

عرش توت عنخ آمون

المتحف المصري




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