صور.. مدير أمن القاهرة يقود حملات اعادة الانضباط وتطهير شوارع العاصمة

كتب إبراهيم أحمد

قاد اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، حملة أمنية موسعة استهدفت فرض هيبة الدولة وسيادتها وتفعيل التواجد الأمني لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوي الميادين والشوارع.



رفع سيارة مخالفة

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بمشاركة إدارة شرطة المرافق و كافة أجهزة المديرية المعنية (مباحث – قوات أمن – القطاعات الجغرافية) بعدة حملات مكبرة، و أستهدفت الحملة الميادين العامة والشوارع الرئيسية بكافة القطاعات.



قوات الامن تشارك فى الحملة

وشملت الحملات بقطاع القاهرة الجديدة " الطريق الدائري من أعلى طريق السويس حتى أعلى المثلث دائرة قسمى التجمع الأول ، التجمع الخامس"، وفِي قطاع الشرق " الطريق الدائرى والمناطق الكائنة أعلى واسفل الطريق دائرة قسم المرج ،ميدان المطرية ، مناطق مدينة نصر ، السلام ، المطرية ، مصر الجديدة"، وفِي قطاع الغرب " الموسكى ، الأزبكية ، عابدين ، الجمالية ، السيدة زينب"، وفِي قطاع الشمال " ميدان الساحل ، منطقة شبرا، الأميرية ، روض الفرج ، الوايلى ، الزيتون ، الحدائق"، وفى قطاع الجنوب "الطريق الدائرى من أعلى المثلث حتي أعلى المنيب دائرة قسم شرطة البساتين ، مناطق الخليفة ، حلوان ، المقطم ، مصر القديمة" .



4رجل الأمن يرفع المخالفات

وأسفرت الحملات في مجال المرافق (1426إزالة إدارية , 238إشغال طريق , 101بائع جائل ، 10عربة مأكولات ،2 عدم حمل شهادة صحية ، 38محضر تلوث بيئة ، 50 محاضر بدون ترخيص ،40 عربة يد عجل لبيع الخضار ، 10 تروسيكل لبيع الموز 10 لافتة إعلانات 30 غلق إدارى ،10 سيارات متروكة ).

حانب من الحملة

وفي مجال المرور (7678كلبش ، 230 تعطيل حركة المرور ،1853 سحب تراخيص ، 9870ش مخالفات نموذج 125، 5 سير عكس الاتجاة ، 10 طمس لوحات ، 70 الأنتظار فى الممنوع ، 40 ملصقات ومعلقات ،150 مخالفة شروط الترخيص ، 60 حظر سير النقل ، 40 بدون رخصة قيادة ، 100 أنبعاث دخان ، 100 أمن ومتانة ، 22 دراجات بخارية ، 10 حجز توك توك ، 5 حجز مركبات ).



dجانب من الحملة

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتكثيف التواجد الأمني لإعادة المظهر الحضاري للشارع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوي ميادين وشوارع العاصمةوغلق كافة المقاهي المخالفة.