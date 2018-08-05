صور.. محافظ بنى سويف يفتتح 3 مدارس ابتدائى وإعدادى بتكلفة 12 مليون جنيه

بنى سويف :هانى فتحى

افتتح المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف 3 مدارس فى مختلف المراحل التعليمية "ابتدائى ،إعدادى" بقرى مركز ومدينة اهناسيا، والتى نفذتها هيئة الأبنية التعليمية.

وتنوعت ما بين "إنشاء جديد وإحلال جزئى"، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون و132 ألف جنيه تخدم مايقرب من 11 ألف نسمة بقريتى "العريض، منهرة اهناسيا" فضلا عن مدرسة إبتدائى بمدينة اهناسيا والتى ستخدم بعض المناطق بالمدينة.

وافتتح المحافظ مدرسة الحسن بن الهيثم للتعليم الأساسي" إنشاء جديد" بعزبة العريض التابعة لمجلس قروى النويرة بتكلفة بلغت 3 مليون و 81 ألف جنيه، وتتكون من 11 فصلاً دراسيا، بالإضافة إلى افتتاح مدرسة الشهداء الإعدادية " إنشاء جديد" بقرية منهرة إهناسيا بتكلفة بلغت 5مليون و938 ألف جنيه ،والتى تضم 21 فصلاً دراسيا.

كما افتتح المحافظ مدرسة إهناسيا الإبتدائية الجديدة رقم1 "إحلال جزئي"،بمدينة اهناسيا وذلك بتكلفة 3 مليون و113ألف جنيه وتضم 20فصلاً دراسيا بجانب قاعات لرياض الأطفال ومعمل أوساط وغرفة للأنشطة والمجالات وغيرها من الملحقات.

وشارك المحافظ فى زراعة أشجار الزيتون ببعض المدارس التى تم افتتاحها اليوم ، بالإضافة إلى تفقده لبعض الأنشطة الطلابية، وذلك ضمن الأنشطة الصيفية للطلاب ،مطالبا بضرروة العمل على تفعيل النشاط الصيفى للطلاب بكل المدارس واستغلال المساحات الفارغة والمكتبات بالمدارس ليتكون متنفسا للتلاميذ والطلاب فى تلك الفترة ،مشددا على أهمية النشاط الطلابى لبناء شخصية التلميذ ورفع قدراته ومهاراته.

وتجدر الاشارة إلى أنه تم افتتاح 10 مدارس فى أقل من أسبوعين والتى ستدخل الخدمة التعليمية فى العام الدراسى القادم 2018/2019 ، حيث افتتح المحافظ المهندس شريف حبيب فى 22 يوليو الماضى 7 مدارس فى مختلف المراحل التعليمية "ابتدائى ،اعدادي، ثانوى عام" بقرى مركزى الفشن وببا،والتى نفذتها هيئة الأبنية التعليمية ، حيث تنوعت ما بين "إنشاء جديد وتوسعات وإحلال جزئى "،وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليون و577 ألف جنيه تخدم مايقرب من 230 ألف نسمة بقرى "الفنت الشرقية، البرقى ، طنسا بنى مالو،بنى عتمان، بنى قاسم" فضلا عن مدرسة إبتدائى بمدينة ببا.

ورافق المحافظ خلال الزيارة النائبان:على بدر، محمد كساب أعضاء مجلس النواب عن اهناسيا ،والمحاسب ممدوح عباس رئيس مركزومدينة اهناسيا،والأستاذ محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس عمر عبداللطيف مدير عام الأبنية التعليمية.



محافظ بنى سويف يفتتح 3 مدارس



محافظ بنى سويف يفتتح 3 مدارس



محافظ بنى سويف يفتتح 3 مدارس



محافظ بنى سويف يفتتح 3 مدارس



محافظ بنى سويف يفتتح 3 مدارس



محافظ بنى سويف يفتتح 3 مدارس