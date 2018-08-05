صور.. محافظ الإسماعيلية يفتتح الصالة المغطاة بمركز شباب الشيخ زايد

قام اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، واللواء عادل أنور مساعد مدير الأمن، والعميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور، وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة، ونظير لطفى رئيس مجلس إدارة مركز شباب الشيخ زايد، بافتتاح الصالة المغطاة للألعاب الرياضية بمركز شباب الشيخ زايد، بعد أن تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير الشامل للصالة وتجديدها ورفع كفاءتها بتكلفة تتجاوز 150 ألف جنيه، بالتعاون والتنسيق التام مع مديرية الشباب بالمحافظة.

وتضمنت مراسم الافتتاح تقديم مجموعة من الاستعراضات الرياضية وعروض للبراعم والطلائع لفرق الكاراتيه والتايكوندو والكشافة، وإقامة مباراة للكرة الخماسية.

ومن جهته أكد محافظ الإسماعيلية حرص واهتمام كل أجهزة الدولة بالرياضة وتشجيع الرياضيين والموهوبين، ودعمهم ورعايتهم وتوفير المناخ المناسب للشباب لممارسة الرياضات المختلفة.

كما قام اللواء ياسين طاهر بتكريم البراعم الفائزين بالحصول على الميداليات بمختلف المسابقات المحلية، وتسليمهم الكؤوس والميداليات والهدايا العينية.