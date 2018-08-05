صور.. ضحايا مستريح الدقهلية: أشقاؤه أبلغونا بامتلاكه سبائك ذهب ودولارات ولا يحتاج لأموالكم..وأحد الضحايا: طالبته برد أموالى فكتب الفيلا محل إقامته باسمي وقال لي "هسدد لك الباقى غدا واختفى"..والنيابة تحبس أشقاءه

الدقهلية شريف الديب

لم يتوقع أهالى منية النصر، فى يوم من الأيام أن ينضم أحد رجال الأعمال ويدعى "ز.م" الملقب بالمستشار إلى قائمة المستريحين، فكان وضعه الاجتماعى والاقتصادى والسياسى يشير إلى أنه من أحد رجال الأعمال الشرفاء، والذى حاز على ثقة كبيرة بين أهالى قريته حتى تمكن من الحصول منهم على كل تحويشة العمر، وبلسان معسول وحلو الكلام انقلبت الآية وبدأ الأهالى أنفسهم بالبحث عن واسطة من أجل أن يأخذ أموالهم لتشغيلها لهم واستثمارها من أجل الحصول على أرباح شهرية كبيرة يستطيعوا من خلالها العيش برخاء.

وكان المتهم يعيش داخل فيلاه وهى مسرح الجريمة ومحل إقامته التى جمع من خلالها أموال المواطنين، بعد إبهارهم بوضعه وإيهام الجميع أنه مصدر ثقة كبيرة، ووقع الموطنون فى الفخ بعد الإغراءات الكبيرة التى قدمها لهم المستريح الجديد.

وقال "جمال. ا" أحد ضحايا المستريح، "أنا دفعت له كل تحويشة عمرى بعد عملى فى السعودية لعدة سنوات وبدأ الموضوع بإعطائه مبلغ 250 ألف جنيه، وأعطى لى بهم إيصالات أمانة، وبعد فترة من إلتزامة بسداد الفوائد أخذ مني مبلغا أخر حوالي 240 ألف جنيه بدون إيصالات، وكان منتظم فى سداد الفوائد الشهرية حتى الفترة الأخيرة" .

وتابع: "بعد اختفائه بدأ الشك يتسلل إلى قلوبنا وبدأنا البحث عنه فى كل مكان، وبمتابعة الفيلا التى كان يقيم فيها وجدنا أنه تركها بالكامل وقام بإخلائه، وقال أحد الأشخاص أنه شاهده فى بورسعيد، ولم نتمكن من معرفة مكانه، فتوجهنا إلى أشقائه فأكدوا لنا أن شقيقهم لا يمكنه الهرب فهو لديه كثير من المال وسبائك ذهب ودولارات، ولكن مع استمرار اختفائه وغلق هاتف المحمول قمنا بتحرير محضر ضده بمباحث الأموال العامة".

ويقول "محمود ص"، أحد الضحايا "بدأ المستشار فى غزل خيوط النصب على أسرتى، وأخذ أمولا من شقيقتى وإلتزم بسداد الفوائد، وبعد أن أخذ منى أموال كثيرة بلغت حوالى 7 ملايين و 300 ألف جنيه طلبت منه أن يكتب إيصال بالمبلغ، فقام بكتابة الفيلا محل إقامته بيع وشراء لي وقام بتسليمى العقد وكان عقد الفيلا بـ2 مليون و200 ألف جنيه، يعنى باقى حوالى 5 ملايين، وقال "العقد معاك لحين أقوم بتسجيله فى الشهر العقارى وادفع لك باقى المبلغ، وبعدها اختفى تماما وكشفت التحقيقات أن المتهم خريج كلية السياحة والفنادق، وحصل على شهادة مستشار تحكيم دولى وهذا سبب تلقيبه بالمستشار".

وعلى الجانب الآخر مازال هناك بلاغات تقدم ضد المستريح أمام مباحث الأموال العامة، ولم يتم حصر جميع المبالغ الإجمالية، وأن ما قدم من البلاغات وصل إلى ما يقرب من 20 بلاغ بإجمالى حوالى 25 مليون جنيه.

يذكر أن قاضى المعارضات بمحكمة منية النصر الابتدائية أمر بتجديد حبس ثلاثة من أشقاء مستريح الدقهلية لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات بالقضية.

ووجه عبد الله السماحى مدير نيابة منية النصر تهمة تلقى أموال من الجمهور واستثمارها بدون قيد للشركة بهيئة الاستثمار والامتناع عن سداد الأموال إلى أصحابها .

وقررت النيابة حبس كل من السيد ع أ، وشقيقة محمد ، وشقيقتهما فاطمة، وذلك بعدما تقدم أهالى مركز منية النصر ببلاغات ضدهم تفيد بتلقيهم أموال بحجة تشغيلها ومقابل أرباح شهرية وصلت إلى 40%، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط شقيق المتهمين الهارب والمتهم بجمع 20 مليون جنيه من المواطنين.



