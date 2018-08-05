صور.. شاب ينتحر تحت عجلات القطار بطما فى سوهاج

كتب محمود مقبول - رامى محيى الدين – أحمد صلاح العزب

استقبل مستشفى طما المركزى شاب فى الثامنة عشر من العمر جثة هامدة عقب قيامه بالانتحار بإلقاء نفسه أمام القطار رقم 981 القادم من سوهاج فى اتجاه القاهرة، حيث أشارت التحريات الأولية أن المذكور يعانى من مرض نفسى. "تحديث"

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمام يفيد قيام شاب بالانتحار بإلقاء نفسه أسفل عجلات القطارات بمحطة سكة حديد طما شمال محافظة سوهاج.

وعلى الفور انتقل العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما وتبين من التحريات التى قادها العميد عبدالحميد حنفى عبد الحميد مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية وقادها المقدم هيثم الدكرونى رئيس مباحث مركز طما قيام أ . ع 18 سنة يقيم بناحية قرية الأغانة دائرة مركز طما بإلقاء نفسه أمام القطار رقم 981 مما نتج عنه وفاته.

وأفات التحريات يعانى من مرض نفسى وتم الحصول ما يدل على ذلك جار تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.





