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صور..تركى آل الشيخ يفى بوعده ويرسل "بلاى ستيشين" هدية لنجل "العجلاتى"

الأحد، 05 أغسطس 2018 04:43 ص
صور..تركى آل الشيخ يفى بوعده ويرسل "بلاى ستيشين" هدية لنجل "العجلاتى" والد الطفل وامامه البلاى ستيشن الذى أهداه الشيخ تركى آل الشيخ
كتب حسين يوسف
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أوفى الشيخ تركى آل الشيخ مستشار الديوان الملكى السعودى بوعده لنجل عم عبده العجلاتى ، وأرسل له "بلاى ستيشن" هدية ، ليدخل السعادة والسرور على قلب الطفل ذو السنوات الخمس.
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ونشر عم عبده دربالة صاحب محل إصلاح الإطارات صورا لجهاز البلاى ستيشن الذى أهداه الشيخ تركى آل الشيخ لطفله الصغير .
تركى آل الشيخ (1)
 
وكان آل الشيخ زار محل عم عبده  العجلاتى بالمهندسين، ودخل فى حديث ضاحك مع نجله الطفل الذى لا يتعدى عمره السنوات الخمس، وسأله عن النادى الذى يشجعه ، وهل هو  نادى بيراميدز الذى يمتلكه أم نادى الزمالك ، وواصل حديثه الضاحك مع الطفل قائلا له: "أعمل إيه عشان تشجع الأهرام" ، هل تحب أن أحضر لك بلاى ستيشن ، ثم قال لمن معه أن يحضروا للطفل "بلاى ستيشن" هدية، وهو ما تحقق بالفعل.
 

 

تركى آل الشيخ (6)
 

 

تركى آل الشيخ (4)
 
 
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تركى ال الشيخ

عم عبده العجلاتى

نادى بيراميدز




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