صور..تركى آل الشيخ يفى بوعده ويرسل "بلاى ستيشين" هدية لنجل "العجلاتى"

كتب حسين يوسف

أوفى الشيخ تركى آل الشيخ مستشار الديوان الملكى السعودى بوعده لنجل عم عبده العجلاتى ، وأرسل له "بلاى ستيشن" هدية ، ليدخل السعادة والسرور على قلب الطفل ذو السنوات الخمس.

ونشر عم عبده دربالة صاحب محل إصلاح الإطارات صورا لجهاز البلاى ستيشن الذى أهداه الشيخ تركى آل الشيخ لطفله الصغير .

وكان آل الشيخ زار محل عم عبده العجلاتى بالمهندسين، ودخل فى حديث ضاحك مع نجله الطفل الذى لا يتعدى عمره السنوات الخمس، وسأله عن النادى الذى يشجعه ، وهل هو نادى بيراميدز الذى يمتلكه أم نادى الزمالك ، وواصل حديثه الضاحك مع الطفل قائلا له: "أعمل إيه عشان تشجع الأهرام" ، هل تحب أن أحضر لك بلاى ستيشن ، ثم قال لمن معه أن يحضروا للطفل "بلاى ستيشن" هدية، وهو ما تحقق بالفعل.













