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صور.. تحصين 170 ألف رأس أبقار وأغنام ضد مرض الجلد العقدى بأسيوط

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:15 م
صور.. تحصين 170 ألف رأس أبقار وأغنام ضد مرض الجلد العقدى بأسيوط حملات تحصين الماشية بمحافظة أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
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واصلت مديرية الطب البيطرى بمحافظة أسيوط، حملات تحصين الأبقار والأغنام ضد مرض الجلد العقدى، لتحصين الثروة الحيوانية فى قرى ومراكز محافظة أسيوط وذلك بالتنسيق مع كلية الطب البيطرى جامعة أسيوط.
 
وقال الدكتور محمد بخيت إبراهيم، مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع": إنه تم تحصين 170 ألف رأس أبقار وأغنام ضد مرض الجلد العقدى، وفي إطار المشاركة المجتمعية والتعاون المثمر بين مديرية الطب البيطرى وكلية الطب البيطرى بجامعة أسيوط، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.
 
وأضاف الدكتور بخيت، أنه يتم تقديم الخدمات البيطرية بالمجان من خلال القوافل البيطرية والتي تضم نخبة من أساتذة كلية الطب البيطري وأطباء الوحدات والإدارات بالمديرية، ولذلك رفع المعاناة عن محدودي الدخل وكاهل الفقراء ولتنمية الثروة الحيوانية، مؤكدا على دعم وتوجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط الدائمة بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات والسلع غير صالحة للاستخدام الآدمي بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
 
حملات تحصين الماشية بمحافظة اسيوط (1)
حملات تحصين الماشية بمحافظة اسيوط (2)
 
حملات تحصين الماشية بمحافظة اسيوط (3)
 
حملات تحصين الماشية بمحافظة اسيوط (4)
 
حملات تحصين الماشية بمحافظة اسيوط (5)
 
حملات تحصين الماشية بمحافظة اسيوط (6)
 
حملات تحصين الماشية بمحافظة اسيوط (7)
 
حملات تحصين الماشية بمحافظة اسيوط (8)

 


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