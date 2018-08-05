video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. انهيار أجزاء من سور سطح عقار بالإسكندرية دون إصابات

الأحد، 05 أغسطس 2018 03:28 م
صور.. انهيار أجزاء من سور سطح عقار بالإسكندرية دون إصابات انهيار اجزاء السور
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

أعلن حى وسط بالاسكندرية تلقى بلاغ لغرفة عمليات بالحي، بسقوط أجزاء من سور السطح بالدور الحادى عشر ووجود أجزاء معلقة ببرج سقارة الكائن فى 64 طريق الجيش بالإبراهيمية.

و أكد حى وسط أن الانهيار وقع بدون حدوث إصابات أو خسائر، و انتقل إلى موقع العقار محمد عيد مدير المتابعة الميدانية ومدير إدارة الأزمات بحى وسط ومهندس المنطقة علاء حسن حيث تمت ازالة باقى السور بواسطة مقاول الحى حفاظا على الارواح ولازالة الخطورة.

من جهه أخرى شن الحى تحت اشراف  بهية عبد الفتاح رئيس الحى حملات للنظافة، حيث تم رفع مخلفات أتربة ورديم اسفل كوبرى السكة الحديد بمحرم بك بجوار اكاديمية السادات بمعرفة جهاز النظافة بحى وسط و تحت اشراف  محمد حسن خليفة معاون رئيس الحى للنظافة والتطوير.

 

ازالة الخطورة
ازالة الخطورة

 

العقار
العقار

 

انهيار اجزاء السور
انهيار أجزاء السور

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة سيدة وطفلين وتحطم سيارة إثر انهيار منزل بالمحلة

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

الاسكندرية

حى وسط




لا تفوتك
القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة