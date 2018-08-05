صور.. انهيار أجزاء من سور سطح عقار بالإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن حى وسط بالاسكندرية تلقى بلاغ لغرفة عمليات بالحي، بسقوط أجزاء من سور السطح بالدور الحادى عشر ووجود أجزاء معلقة ببرج سقارة الكائن فى 64 طريق الجيش بالإبراهيمية.

و أكد حى وسط أن الانهيار وقع بدون حدوث إصابات أو خسائر، و انتقل إلى موقع العقار محمد عيد مدير المتابعة الميدانية ومدير إدارة الأزمات بحى وسط ومهندس المنطقة علاء حسن حيث تمت ازالة باقى السور بواسطة مقاول الحى حفاظا على الارواح ولازالة الخطورة.

من جهه أخرى شن الحى تحت اشراف بهية عبد الفتاح رئيس الحى حملات للنظافة، حيث تم رفع مخلفات أتربة ورديم اسفل كوبرى السكة الحديد بمحرم بك بجوار اكاديمية السادات بمعرفة جهاز النظافة بحى وسط و تحت اشراف محمد حسن خليفة معاون رئيس الحى للنظافة والتطوير.



ازالة الخطورة



العقار