صور.. الرئيس الإندونيسى يستقبل وزير خارجية أمريكا فى جاكرتا

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز – أ ف ب )

استقبل الرئيس الإندونيسى اليوم الأحد، وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو فى القصر الرئاسى بالعاصمة جاكرتا.

وكان مايك بومبيو، قد دعا إلى جعل منطقة إندونيسيا، المحيط الهادئ، حرة ومفتوحة، فى انتقاد موجه إلى الصين، قبيل جولة ستقوده إلى جنوب شرق آسيا سيعرض خلالها الاستراتيجية الأمريكية فى آسيا.



الرئيس الإندونيسى يستقبل مايك بومبيو

وينطلق بومبيو هذا الأسبوع فى جولة يبدأها من ماليزيا ويزور بعدها سنغافورة، وإندونيسيا، لتأكيد التزام إدارة ترامب فى المنطقة والدفع باتجاه نزع السلاح النووى فى كوريا الشمالية.

وتأتي جولة بومبيو وسط توتر مع بكين على خلفية تحركاتها لتأكيد سيادتها على مناطق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبى، كان أشار إليها بومبيو فى كلمة القاها فى واشنطن أمام منتدى لرجال أعمال من المنطقة.

وقال بومبيو: "أن نقول منطقة إندونيسيا، المحيط الهادئ، حرة يعنى أننا جميعاً نريد تمكين كل الأمم من حماية سيادتها بوجه تهديدات دول أخرى"، مضيفاً أن ذلك يعنى أيضاً حوكمةً جيدة من أجل حماية حقوق المواطنين.



جانب من الاستقبال

وتابع بومبيو: "أن نقول منطقة إندونيسيا، المحيط الهادئ، مفتوحة، يعنى أننا نريد أن يكون لكل الأمم منفذٌاً بحرياً وجويا، نُريد الحل السلمي للنزاعات البرية والبحرية".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو سيشرح بإسهاب شعارى حرة، ومفتوحة في الاجتماع السنوى لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان.



استقبال رئيس إندنيسيا لمايك بومبيو



جانب من اللقاء