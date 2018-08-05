صور..الرئيس الإندونيسى يرقص فى شوارع جاكرتا احتفالا بدورة الألعاب الآسيوية

شارك الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو اليوم الأحد، إلى جانب عشرات الآلاف فى أداء رقصة "البوكو بوكو" بشوارع العاصمة جاكرتا للاحتفال بدورة الألعاب الآسيوية 2018 المقبلة.
وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن الراقصين يريدون دخول موسوعة (جينيس) للأرقام القياسية لأطول رقص من نوعه فى طوابير، مشيرة إلى أنه تم ضم نحو 120 ألف سجين يؤدون نفس الحركات فى أكثر من 500 سجن فى إندونيسيا .
ورتب أداء هذه الرقصة اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية قبل بدء البطولة، التى ستقام فى جاكرتا خلال الفترة من 18 أغسطس إلى 2 سبتمبر المقبل.
مسئولون بارزون فى إندونيسيا
الاحتفال بدورة الألعاب الآسيوية 2018
جانب من الاحتفال بدورة الألعاب الآسيوية 2018
جانب من مشاركة الآلاف فى الاحتفالات
رقص فى شوارع إندونيسيا
عشرات الآلاف يؤدون رقصة البوكو بوكو بشوارع العاصمة جاكرتا
فرحة فى إندونيسيا خلال الاحتفال بدورة الألعاب الآسيوية 2018
مشاركة الآلاف فى الاحتفالات
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