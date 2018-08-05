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الأحد، 05 أغسطس 2018 12:09 م
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صور..الرئيس الإندونيسى يرقص فى شوارع جاكرتا احتفالا بدورة الألعاب الآسيوية

الأحد، 05 أغسطس 2018 09:32 ص
صور..الرئيس الإندونيسى يرقص فى شوارع جاكرتا احتفالا بدورة الألعاب الآسيوية الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو
جاكرتا (أ ش أ)
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شارك الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو اليوم الأحد، إلى جانب عشرات الآلاف فى أداء رقصة "البوكو بوكو" بشوارع العاصمة جاكرتا للاحتفال بدورة الألعاب الآسيوية 2018 المقبلة.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن الراقصين يريدون دخول موسوعة (جينيس) للأرقام القياسية لأطول رقص من نوعه فى طوابير، مشيرة إلى أنه تم ضم نحو 120 ألف سجين يؤدون نفس الحركات فى أكثر من 500 سجن فى إندونيسيا .

ورتب أداء هذه الرقصة اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية قبل بدء البطولة، التى ستقام فى جاكرتا خلال الفترة من 18 أغسطس إلى 2 سبتمبر المقبل.

مسئولون بارزون فى إندونيسيا
مسئولون بارزون فى إندونيسيا

 

الاحتفال بدورة الألعاب الآسيوية 2018
الاحتفال بدورة الألعاب الآسيوية 2018

 

جانب من الاحتفال بدورة الألعاب الآسيوية 2018
جانب من الاحتفال بدورة الألعاب الآسيوية 2018

 

جانب من مشاركة الآلاف فى الاحتفالات
جانب من مشاركة الآلاف فى الاحتفالات

 

رقص فى شوارع إندونيسيا
رقص فى شوارع إندونيسيا

 

عشرات الآلاف يؤدون رقصة البوكو بوكو بشوارع العاصمة جاكرتا
عشرات الآلاف يؤدون رقصة البوكو بوكو بشوارع العاصمة جاكرتا

 

فرحة فى إندونيسيا خلال الاحتفال بدورة الألعاب الآسيوية 2018
فرحة فى إندونيسيا خلال الاحتفال بدورة الألعاب الآسيوية 2018

 

مشاركة الآلاف فى الاحتفالات
مشاركة الآلاف فى الاحتفالات

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