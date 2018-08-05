صور.. اشتعال حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا بأمريكا

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

اشتعلت اليوم الأحد، حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا بأمريكا.

واتسع نطاق حريق غابات يستعر فى كاليفورنيا، فى الوقت الذى يبذل فيه رجال الإطفاء جهودا مضنية لاحتواء الحريق الذى تذكيه رياح عاصفة والذى أجبر بالفعل الآلاف على الفرار من منازلهم وتسبب فى إغلاق متنزه ضخم بالولاية.



فرار المواطنون من الحرائق

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق فى كاليفورنيا إن الحريق فى منطقة مندوسينو التى تقع على بعد نحو 145 كيلومترا إلى الشمال من سان فرانسيسكو اتسع ليغطى نحو 201471 فدانا اليوم السبت بعد أن اتسعت رقعته بأكثر من 25 فى المئة من يوم الجمعة. وكان قد تم احتواء نحو 34 % من الحريق.

وأصبح حريق مندوسينو الآن أكبر حريق فى الولاية إذ وصلت رقعته إلى أكثر من ثلثى مساحة لوس أنجليس وتسبب فى إجلاء ما يقرب من 16 ألف شخص ودمر أكثر من 100 مبنى.



حرائق الغابات فى كاليفورنيا

واتسعت مساحة الحريق ليصبح أكبر من حريق (كار فاير) الذى يستعر على بعد نحو 160 كيلومترا إلى الشمال الشرقى والذى أودى بحياة ستة أشخاص على الأقل ودمر أكثر من 1500 منزل وشركة ومنشأة أخرى.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق فى كاليفورنيا إن رجال الإطفاء تمكنوا من احتواء 41 فى المئة من هذا الحريق فى حين بدأت السلطات تسمح لبعض السكان الذين جرى إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم.

وطبقا لبيانات الإدارة فإن موسم حرائق الغابات فى كاليفورنيا هذا العام أكثر تدميرا عما حدث فى الأعوام السابقة، إذ أتت الحرائق على نحو 290 ألف فدان من الغابات أى أكثر من ضعف المتوسط المسجل فى نفس الفترة خلال 5 سنوات.



حرائق الغابات



جانب من حرائق الغابات



جانب من الحرائق



جانب من حرائق غابات كاليفورنيا