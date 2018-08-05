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صور..اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين فى بنجلاديش بعد مقتل طالبين

الأحد، 05 أغسطس 2018 12:44 م
صور..اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين فى بنجلاديش بعد مقتل طالبين اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين فى بنجلاديش
أ ف ب - رويترز
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وقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة البنجلاديشية وطلاب، اليوم الأحد، احتجاجا على مقتل طالبين تحت عجلات حافلة مسرعة فى العاصمة داكا، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

 وأثار احتجاج طلابى ضخم فى بنجلادش بسبب مقتل طالبين تحت عجلات حافلة مسرعة فى العاصمة داكا قلق الحكومة قبل الانتخابات العامة ودفعت إلى تحذير من تدخل المعارضة.

وفى وقت سابق، أصيبت حركة المرور بالشلل فى داكا المزدحمة كما أضرمت النار فى 317 مركبة فى احتجاجات أدت إلى إصابة ما لا يقل عن 51 شخصا منذ الحادث.

وشارك عشرات الآلاف من تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات فى الاحتجاج مطالبين بشن حملة على الحافلات التى يسير كثير منها دون شهادات صلاحية وكثيرا ما تتسابق بشكل خطير فى الشوارع.  

احتجاجات عارمة
احتجاجات عارمة

 

اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين فى بنجلاديش بعد مقتل طالبين
اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين فى بنجلاديش بعد مقتل طالبين

 

إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين
إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين

 

الشرطة البنجلاديشية تفرق المتظاهرين
الشرطة البنجلاديشية تفرق المتظاهرين

 

الشرطة فى بنجلاديش
الشرطة فى بنجلاديش

 

الطالبات يشاركن فى الاحتجاجات
الطالبات يشاركن فى الاحتجاجات

 

المتظاهرون يواجهون الشرطة
المتظاهرون يواجهون الشرطة

 

جانب من مظاهرات فى بنجلاديش
جانب من مظاهرات فى بنجلاديش

 

شرطة بنجلاديش
شرطة بنجلاديش

 

مظاهرات فى بنجلاديش
مظاهرات فى بنجلاديش

 

 


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