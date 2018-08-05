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الأحد، 05 أغسطس 2018 03:50 م
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صور.. إجراء الكشف الطبي على 3 آلاف حالة بقرية شباس ورصف الطرق بقلين

الأحد، 05 أغسطس 2018 03:42 م
صور.. إجراء الكشف الطبي على 3 آلاف حالة بقرية شباس ورصف الطرق بقلين جانب من القافلة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت مدرسة شجرة الدر بقرية شباس عمير التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، القافلة الطبيية المجانية، لإجراء الكشف الطبي، وصرف العلاج المجاني على الأهالي، بالتعاون بين مها شعبان أبو سالم عضو مجلس النواب، ومحافظة كفر الشيخ برعاية اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، ووزارة الصحة ضمت كافة التخصصات الطبية، وعدداً من الأطباء، والاستشاريين في شتى التخصصات الطبية بقيادة الدكتور إبراهيم جاد الله، مدير عام القافلة.
 
وقالت مها شعبان، عضو مجلس النواب عن دائرة قلين، أن تم إجراء الكشف الطبي على 3 آلاف مواطن من قرية شباس عمير، وتم صرف الأدوية لهم، مؤكدة أنها تشيد بدور الدكتور إبراهيم جاد الله، مدير عام القافلة، والدكتور بكر عبد اللطيف، مسؤل الموقع، وكل الأطباء والاستشارين، وطاقم التمريض، وأجهزة الأمن، والعاملين بمجلس المدينة، والمجلس القروى، والإدارة التعليمية، والإدارة الصحية، وأهالى شباس عمير.
 
وأضافت شعبان، لـ"اليوم السابع" أنها تواصل إقامة القوافل الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة ومحافظة كفر الشيخ لخدمة أهالي قلين، وستُقام قوافل طبية مجانية في قرى البكاتوش يومي 21 و22 أغسطس الجاري، وبحصة الغنيمي يومي 28 و29 أغسطس، والمنشأة الكبرى يومي 11 و12 سبتمنبر المقبل .
 
وأضافت مسعود، أن هناك تعاونا بين أعضاء مجلس النواب، والمحافظة ومجلس المدينة لتنظيم القوافل الطبيعة وغيرها من الفعاليات التي تعود بالنفع على أهالي قرى ومدينة قلين، مؤكدة أنها تابعت استكمال رصف شوارع قلين المحطة، ووضع طبقة السن الأولى بمنطقة شارع السوق بقلين المحطة، وإزالة التعديات على الشارع الرئيسى، وإزالات التلتوارات المخالفة، وتم توسعة  الشارع، لتجنب حالة الزحام ولتيسير الحالة المرورية، ورفع العبء على المواطنين، وجارى أعمال التجريف والتمهيد، وإنشاء صفايات مطر ورفع بيارات الصرف الصحي، للإحلال والتجديد لخط الصرف الصحى بالمنطقة، والتأكد من سلامة البنية التحتية من خطوط المياة والصرف الصحى والتليفونات والغاز الطبيعي.
 
 
1- عضو مجلس النواب مكها شعبان بين الأهالي بالقافلة
عضو مجلس النواب مها شعبان بين الأهالي بالقافلة

2- جانب من المشاركين في القافلة
جانب من المشاركين في القافلة

3- عضو مجلس النواب بين الأهالي
عضو مجلس النواب بين الأهالي

4- جانب من القافلة
جانب من القافلة

5- الاعمال الجارية لرصف الطرق بقلين
الاعمال الجارية لرصف الطرق بقلين

6- جانب من عمليات الرصف والتدبيش
جانب من عمليات الرصف والتدبيش

 


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