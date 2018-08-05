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الأحد، 05 أغسطس 2018 01:32 م
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صرف المدير المالى للزمالك من النيابة بعد سماع أقواله فى أزمة تغيير العملات

الأحد، 05 أغسطس 2018 01:30 م
صرف المدير المالى للزمالك من النيابة بعد سماع أقواله فى أزمة تغيير العملات نادى الزمالك
كتبت أمنية الموجي
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قال عمر هريدى، دفاع محمد بدر، المدير المالى لنادى الزمالك، إن نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسى استمعت إلى أقوال موكله على سبيل الاستدلال فى اتهام محمد أبو طالب أمين خزانة نادى الزمالك، بالاشتراك مع آخرين بالاتجار فى النقد الأجنبى بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى.

وأضاف عمر هريدى لـ"اليوم السابع"، أن جهات التحقيق أمرت بصرف "بدر" بعدما انتهت من سماع أقواله كشاهد وليس متهم، وأنه سئل على سبيل الاستدلال فى القضية.

وأضاف أن محمد أبو طالب التى أصدرت النيابة قرارا بحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، متهم بأنه فى الفترة من 16 سبتمبر 2014 وحتى 2 أكتوبر 2015، اشترى 92 ألفا و330 دولارا أمريكيا من السوق المصرفية الموازية "السوق السوداء"، بناء على 2 شيكات موقعين باسم المستشار أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، وحازم يس، أمين الصندوق، حيث قال المتهم بالتحقيقات إن هذا الفعل بتكليف من مجلس الإدارة تم صرفها بالجنية المصرى ليتم شراء الدولارات لدفع راتب المدرب الأجنبى، والدليل على ذلك أن الشيكات صادرة عن مجلس الإدارة وموقعة بأسماء المسئولين.

 

وحققت النيابة فى بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، فى ظل تحويل أموال النادى بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصى، الذى فتحه هانى زادة، إلى خزانة النادى.


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