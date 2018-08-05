س و ج.. كيف نفهم المحاور الرئيسية للمشروع القومى للتعليم الجديد؟

كتب محمود طه حسين

تواصل وزارة التربية والتعليم الفنى، الاستعداد لتطبيق نظام التعليم الجديد، بعد اعتماد الاستراتيجية القومية لنظام التعليم من قبل القيادة السياسية.

"اليوم االسابع"، يجيب فى 10 نقاط عن أهم الأسئلة والمحاور التى يقوم عليها نظام التعليم الجديد.

ـ كم محور يقوم عليها نظام التعليم الجديد؟

يقوم نظام التعليم الجديد على 5 محاور رئيسية.

ـ ما هى تلك المحاور؟

ـ تمثلت فى المحتوى الرقمى التعليمى والبنية التكنولوجية وبناء المناهج الدراسية وتدريب المعلمين وبناء بنك الأسئلة ونظام التصحيح الإلكترونى للصف الأول الثانوى.

ـ ماذا يقصد بتوفير محتوى تعليمى رقمى؟

ـ توفير موسوعة عربية وقواميس وكتب قراءة عربية ومصادر تعليمية معرفية و5700 فيلم تفاعلى وتوضيحات تفاعلية للرياضيات.

ـ ماذا عن البنية التكنولوجية فى المدارس؟

توفير التابلت للطلاب مع تشغيل شبكات داخلية للطلاب متصلة بالإنترنت عليها المحتوى العلمى والرقمى.

كيف نفهم بناء مواد تعليمية ومناهج للصفوف الأولى بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى؟

توفير بقاقة من المناهج تشمل الرياضيات والعلوم والدراسات باللغة الإنجليزية وتوفير نفس الباقة بالعربى وكتاب لغة عربية وكتاب تربية ديينة وكتاب اللغة الإنجليزية.

ماذا عن تدريب المعلمين للصفوف الأولى والأول الثانوى؟

يتم تدريبهم عن طريق برنامج المعلمون أولا والأكاديمية المهنية للمعلمين واليونسيف ويسكفرى.

كيف نفهم بناء بنوك أسئلة ونظام التصحيح الإلكترونى؟

يطبق نظام التصحيح الإلكترونى على طلاب الصف الأول الثانوى على أن يتم تدريب المصححين وتطبيق التصحيح الرقمى وبنوك الأسئلة من خلال المعلمين والموجهين.