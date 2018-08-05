سيدة تقتل طفلتها بسوهاج وتحمل جثتها لمركز شرطة أخميم.. تعرف على التفاصيل

سوهاج محمود مقبول

قامت ربة منزل بقتل طفلتها "عامان" والتى تعانى من مرض نفسى بخنقها باستخدام ملاية سرير وحملت جثتها إلى مركز الشرطة بأخميم وقامت بتسليم نفسها والجثة، وأخطرت النيابة العامة والتى انتقلت لإجراء المعاينة وقررت نقل الجثة للمستشفى المركزى.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بحضور سيدة إلى مركز الشرطة تحمل طفلتها على يديها جثة هامدة وقامت بتسليم نفسها للمركز.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد عبدالحميد حنفى عبدالحميد مدير إدارة المباحث المديرية وقادها العميد طارق شوقى رئيس مباحث المديرية والمقدم طارق أبوسديرة رئيس مباحث أخميم والرائد إبراهيم صقر معاون المباحث بحضور "هناء . ف . ع" 28 سنة ربة منزل تحمل جثة ابنتها الطفلة هدير عامين وأخطرت النيابة العامة والتى انتقلت لإجراء المعاينة وقررت نقل الجثة للمستشفى المركزى.

وبسؤال زوجها 35 سنة عامل وشقيقها 25 سنة عامل، قررا بأنها متواجدة بمنزل والدها لوجود خلافات زوجية وأضافا بقيامها بخنق طفلتها بملاية سرير مما أدى لوفاتها لمعاناتها من مرض نفسى وتعالج لدى بعض الأطباء النفسيين وقدما ما يفيد ذلك وسابقة محاولتها ارتكاب الواقعة مع أحد أطفالها.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3413 إدارى المركز لسنة 2018 وقررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.