سقوط 15 متهما بحوزتهم هيروين واستروكس وحشيش بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 15 شخصا لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزتهم كمية من الحشيش والأقراص المخدرة والاستروكس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفيد اتجار عدد من العاطلين بالمواد المخدرة، واتخاذهم من نواصى عدد من الشوارع بإمبابة وبولاق الدكرور والوراق أوكارا لترويج بضاعتهم.

وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة بالتنسيق مع ضابط مكافحة المخدرات، تمكن رجال المباحث من القبض على 15 متهما، بحوزتهم 8 جرام هيروين، و489 قرص مخدر، 290 جرام من مخدر الاستروكس، بالإضافة إلى 155 جراما من مخدر الحشيش، وتم إحالة المتهمين إلى النيابات المختصة للتحقيق.