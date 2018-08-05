سقوط عاطلين يتاجران فى الحشيش وبحوزتهما أسلحة نارية بالحدائق

كتب إبراهيم أحمد

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الحدائق، القبض على كل من "أحمد أ ب" 28 سنة، عاطل، و"شعبان م ع" 26 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "سلاح بدون تراخيص"، لمزاولتهما نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويحوزان سلاح نارى "بدون ترخيص"، ويتخذان من دائرة القسم مكاناً لتجارتهما غير المشروعة.

ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات، فتم إعداد الأكمنة، وتمكن النقيب أحمد حسن بدر، معاون مباحث القسم، من ضبطهما، وعثر بحوزتهما على كمية من الحشيش المخدر وزنت 500 جرام، وسلاح نارى "فرد خرطوش" عيار 12مم، وطلقتين من ذات العيار، ومبلغ 400 جنيه، و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.