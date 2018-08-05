video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 01:35 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط عاطلين يتاجران فى الحشيش وبحوزتهما أسلحة نارية بالحدائق

الأحد، 05 أغسطس 2018 01:02 م
سقوط عاطلين يتاجران فى الحشيش وبحوزتهما أسلحة نارية بالحدائق المتهمين عقب القبض عليهم
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الحدائق، القبض على كل من "أحمد أ ب" 28 سنة، عاطل، و"شعبان م ع" 26 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "سلاح بدون تراخيص"، لمزاولتهما نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويحوزان سلاح نارى "بدون ترخيص"، ويتخذان من دائرة القسم مكاناً لتجارتهما غير المشروعة.

 

ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات، فتم إعداد الأكمنة، وتمكن النقيب أحمد حسن بدر، معاون مباحث القسم، من ضبطهما، وعثر بحوزتهما على كمية من الحشيش المخدر وزنت 500 جرام، وسلاح نارى "فرد خرطوش" عيار 12مم، وطلقتين من ذات العيار، ومبلغ 400  جنيه، و2 هاتف محمول.

 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط 15 متهما بحوزتهم هيروين واستروكس وحشيش بالجيزة

ضبط عاطلين أثناء ترويجهما مخدر الحشيش بشبرا الخيمة

تجارة مخدرات

حشيش

اخبار الحوادث

اسلحة نارية

مباحث القاهرة

تاجر حشيش




لا تفوتك
القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

وصفات طبيعية للشعر بورق الجوافة والشاى

وصفات طبيعية للشعر بورق الجوافة والشاى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة