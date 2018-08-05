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سقوط عاطلين بحوزتهما 300 قرص مخدر وكمية من الحشيش فى الإسماعيلية

الأحد، 05 أغسطس 2018 06:36 م
سقوط عاطلين بحوزتهما 300 قرص مخدر وكمية من الحشيش فى الإسماعيلية حبس -أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثان، وضباط مباحث مركز القنطرة غرب القبض على عاطلين بحوزتهما 300 قرص مخدر وكمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار فى واقعتين منفصلتين خلال حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام رئيس مباحث قسم ثان ومعاونيه بالقبض على المتهم "إبراهيم.س.ع"24 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان، وبحوزته 300 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما تمكن الرائد محمد سكر رئيس مباحث مركز القنطرة غرب ومعاونيه من ضبط المتهم "أحمد.ج.ع" 22 عاما عاطل ومقيم بدائرة مركز القنطرة غرب بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى 60 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا المتهمين بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما من متعاطى تلك المواد، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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